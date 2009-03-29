Sovyetler Birliği'nin 1967'de geliştirdiği ancak seri üretimine geçilmeyen dünyanın en büyük helikopteri, şimdi beş yıldızlı uçan bir otele dönüştürülüyor.



“Uçan Titanik” olarak adlandırılan Mil V-12 model helikopter, şimdilerde füze yerine cebi şişkinler için lüks bir otele dönüştürüldü. Dev helikopter 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda 18 odalı süper lüks bir otel oldu.



Standart modeli dört adet jet motoru da eklenerek daha rahat hareket imkânı sağlanan 14 metre yüksekliğinde ve 42 metre uzunluğundaki Mil V-12’nin her odasında kral dairelerindeki geniş yataklardan bulunuyor. İlk yolculuğunu bu yaz gerçekleştirmesi planlanan otel 275 km hıza ulaşabiliyor. Hotelkopterin her odasında duş ve jakuzi, mini bar, internet erişimi ve beş yıldızlı otellerdeki diğer tüm imkanlar bulunuyor. Ayrıca SPA merkezi, yoga sınıfları, oyun salonu ve bir restoranı bile var.



ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 42 metre

Boy: 14 metre

Motorlar: İki pervane ve

4 adet jet motoru

Boş ağırlık: 40 ton

Taşıma kapasitesi: 105 ton

Yolcu mürettebat: 80 kişi

Azami hız: 275 km/h

Menzil: 1030 km





