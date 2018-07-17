Uçan taksiler geliyor; 2020'de hizmete başlaması bekleniyor

Daha önce Uber firması tarafından duyurulan uçan taksi projesine rakip çıktı. İngiliz otomotiv firması Rolls Royce da lüks uçan taksi projesi üzerinde çalışıyor.

BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen firma, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu. Şimdilik 3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve en fazla 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Enerji depolayacak bile olsa yine de yakıt almanız gereken durumlar olacağı ilk söylenenler arasında. Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında hizmete başlaması bekleniyor.