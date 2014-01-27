Uçan Süpürge'den toplumsal cinsiyet odaklı meslek yönlendirmesine karşı kampanya

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, ilköğretim öğrencilerine yönelik bir proje başlattı. Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği projede Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Pursaklar ilçesinde belirlediği okullarda örnek bir çalışma yürütülüyor. “Benim Madam Curie’m” projesi, kız çocukların meslek seçerken toplumsal cinsiyet rollerine uygun yönlendirmeler yerine, yetenekleri ve hayalleri doğrultusunda eğitime yönlenmelerini amaçlıyor.

Proje hakkında, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından yayımlanan basın bildirisi şöyle:

Uçan Süpürgeliler; kadınların yalnızca öğretmen, hemşire, avukat değil, bilim ve teknoloji alanında da çalışabileceğini, bunun için erkek egemen engellerin ortadan kalkması gerektiğini söylüyor.

Dört bilim kadını kız çocuklara rol modeli olacak

“Benim Madam Curie’m” projesi kapsamında dört bilim kadınını anlatan dört animasyon film hazırlandı. Astrofizikçi Dilhan Eryurt, patalog Kamile Şevki Mutlu, kimyacı Remziye Hisar ve siyaset bilimci Nermin Abadan Unat’ın bilim dünyasına katkılarını ve kendi alanlarında var olabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatan bu filmler Pursaklar’daki ilköğretim okullarında eğitim materyali olarak kullanılacak.

“Kız çocukların ileride seçecekleri mesleklere eğilimlerini cinsiyet rolleri belirliyor” diyen Uçan Süpürge, bu dört bilim kadınının yaşamlarını, mesleklerinde ilerlemek için nasıl emek harcadıklarını anlatıyor. Kadınların gerek fen bilimleri gerekse sosyal bilimlerde nasıl öncü olabildiğinin en güzel örneklerinden dördü, bu projede çocukların karşısına çıkacak.

Astrofiziği Türkiye’ye getiren kadın DİLHAN ERYURT… Madam Curie’nin de öğrencisi olan ilk kadın kimyagerimiz REMZİYE HİSAR… Patolojinin gelişmesini sağlayan ve kendi adıyla anılan bir yöntem geliştiren KAMİLE ŞEVKİ MUTLU… Ve sosyal bilimler alanında hocaların hocası NERMİN ABADAN UNAT… Kadınların yolunu aydınlatan bu dört bilimcinin hikayeleri “Benim Madam Curie’m” projesinin animasyon filmlerinde yeniden canlanıyor.

Bu kadınların yaşam öykülerindeki ortak nokta; her şeye rağmen, inatla ve umutlu kendilerini yetiştirmiş olmaları ve açtıkları kapıdan başka kadınların da geçmesini teşvik etmeleri.

Neden ‘Madam Curie’?

Bilim kadınlarının öncülerinden Polonyalı kimyager ve fizikçi Marie Curie "Yaşam hiçbirimiz için kolay değil. Bir şeyleri başarmak için, yetenekli olduğumuza inanarak buna ulaşmak için usanmadan çabalamalıyız” diyor. Uçan Süpürge ise şunları söylüyor: “Bu projeye adını veren Marie Curie’yi, bu öncü kadının açtığı yolda yürüyen nice bilim kadınının bugünün kız çocuklarına örnek olması için sembol olarak seçtik. Okullarımızda okutulan ders kitaplarında öğrenciler sadece birkaç öncü kadını görüyor, oysa bizim de onlarca Madam Curie’miz var ama görünür değiller. O bilim kadınlarını tanımak, her birinin mücadeleleri ve başarılarını kız çocuklara anlatmak için biz bir adım attık ve bizim Madam Curie’lerimizden dördüne bu projede yer verdik.

Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında sivil toplum örgütleriyle işbirliği çerçevesinde uygulanacak olan “Benim Madam Curie’m” projesiyle; demokratik yurttaşlık ve insan haklarının gelişmesinin önündeki en büyük engel olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uçan Süpürge şöyle diyor: “Bu proje, kadınlara atfedilen kalıplaşmış meslekler konusunda yerleşik algının kırılmasına yardımcı olmak istiyor. Çocukların geleceğe hazırlanırken, özellikle meslek planlamalarında ufuklarının açılmasını sağlamak gerekiyor. Meslek konusunda kalıplaşmış örnekler değil çocukların kendilerine rol modeli olacak başka mesleklerin de ayırdına varmalarıyla özellikle kız çocukların meslek seçimi konusunda tutumlarının değişmesi için önemli bir adım.”