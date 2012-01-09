Uçan Süpürge: Türkiye'de evlilik yaşı 10'a kadar düştü



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

‘İmam nikahı kılıfı’

'11 yaş değil de 17 yaş olsaydı'



'Çocuklar evlilik fetişizminden kurtarılmalı'

‘Devlet yetkilileri göz yumuyor’

‘Muhafazakarlık- namus – kız çocukları’

‘Sahte imamlara nikah yasağı’

Bolu’da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile kalması, acıtan gerçekleri bir kez daha su yüzüne çıkardı. ‘Çocuk Gelinler ‘ Projesi Koordinatörü Selen Doğan, T24’e, “ Bu işlerin kılıfı hazır. İmam nikahı. Evlenmek lafın gelişi. Yani, bir suçu başka bir suçla temizlemek. Normal ve kabul edilebilir olmayan çocuk evliliklerini meşrulaştırmanın, dini referanslarla bunu normalleştirmenin bir yolu."“Çocuğun yaşı 11 değil de 17 olsa ne fark ederdi” diyen Doğan, “Gelişimini tamamlamadan, hayal bile kuramadan, bir yaşam bilgisi ve becerisi edinmeden evliliğe kurban edilmek de neyin nesi?”Çocuk Gelinler projesini yürütürken kadınların ve kız çocukların anlattıklarından, evlilik yaşının 10’a kadar düştüğünü belirlediklerini anlatan Doğan, Bolu’yu emsal gösterdi ve “ Bu olaylar, açık istihbarat kabul edilmeli. Çocukların evlilik fetişizminden kurtarılması bir ülke politikası olmalı. Halen Türkiye yasalarında ‘çocuk’ tanımına dair çelişkiler var; bunlar giderilmeli ve yasalar uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirilmeli. İhmal ve istismar sürüyor. Çocuk nüfus arttıkça çocuklara yönelik şiddet de artıyor."Türkiye’de, resmi ya da değil, bu tür olaylarda ‘evliyiz’ dendiğinde akan suların durduğunu anlatan Doğan bolu olayındaki çarpıklıkları, “Hiçbir yasal bağı olmadığı halde eşinin hamile kız çocuğu hastaneden çıkarıp götürmesi. Resmi ya da değil, “evliyiz” dediğinde akan sular duruyorsa, suça göz yumuluyorsa, ceza çemberi hastane yetkililerini ve hastane polisini de içine almalı. Böyle bir durumda yapılacak tek şey olayı savcılığa bildirmek olmalı. Tam bu noktada devreye girmesi gereken sosyal hizmetler sisteminin ise kadınları ve çocukları ikinci kez mağdur etmeyecek nitelikte olması gerekir.”Çocuk Gelinler gerçeğinde toplumun hareket noktasını Selen Doğan, muhafazakarlık- yoksulluk- namus ve gelenekler diye özetliyor.‘Çocuk Gelin’ azaltılması önerileri şöyle: Zorunlu eğitim12 yıla çıkarılmalı. Böylelikle, kız çocuklarının okulda kalmaları sağlanabilir. Sahte imamların ‘dini nikah kıymalarının’ önüne geçilmeli. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi nikah ve dini nikah konusunda toplumu aydınlatmalı. Evlilikte ‘18 yaşı doldurma’ kriteri getirilmeli. Anayasa’da , çocuk hakları daha geniş yer almalı.