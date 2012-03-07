Uçan Süpürge: Evlilik yaşı 18’den küçük olmasın

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği; çocuk gelinler sorununun yasal zeminde çözülmesi için toplanan 50 bin imzayı yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sunacak. Dernek, Medeni Kanun’da evlilik yaşının “18 yaşını doldurmuş olmak” biçiminde düzenlenmesini istiyor. Yasal evlilik yaşından önce çocuklarını ‘rızaları olsa bile’ evlendiren ebeveynin, para cezası ve hapis cezası dahil cezai yükümlülüğünün artırılması öngörülüyor.

54 ilde yürüttüğü “Çocuk Gelinler” projesi ve bu proje kapsamında başlattığı imza kampanyası ile çocuk yaşta evlilikleri gündemin ilk sıralarına taşıyan Uçan Süpürge’nin , “Bu suça ortak olmayalım” çağrısını yapacağı siyasilerden talepleri şöyle:

- Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Reşit olmayanların evlendirilmesi, ulusal yasalarca kabul edilse bile, çocuk evliliği kapsamına girer. Küçük yaşta evlilik kadınları eğitim, sağlık, istihdam gibi birçok alanda olumsuz etkiler. Küçük yaşta evlilik bir hak ihlalidir; duygusal ve cinsel istismardır; kadınlara karşı şiddetin en erken tanışılan biçimidir.



Çocuk gelinlerin oranı yüzde 28



- Türkiye’de 18 yaşın altında evlendirilen kadınların oranı yüzde 28. (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması).

- Türkiye’de 15-19 yaş arası yapılan doğumlarda anne ve bebek ölüm riski, yetişkin hamileliklerine göre dört kat fazla.

- Dünyada her 10 çocuktan birinin annesi çocuk yaşta.

- Dünyada son araştırmalara göre, önlem alınmazsa önümüzdeki on yıl içinde çocuk gelin sayısı 100 milyonu geçecek.

- Türkiye’nin bütün illerinden ve başka ülkelerden de duyarlı yurttaşların imzalarıyla büyüyen kampanya, evlilikle ilgili mevzuatın çocuklar lehine gözden geçirilmesini talep ediyor.



Medeni Kanun'da değişiklik



- Medeni Yasa’da “17 yaşını doldurmuş bireyler” için mümkün olan evlilik izninin, yasa maddesinde değişiklik yapılarak “18 yaşını doldurmuş bireyler” için mümkün kılınmasını,

- En az bir yıl yukarı taşınacak yasal evlilik yaşının altındaki kadın ve erkek bireyler için, ‘ebeveyn onayı ve mahkeme kararıyla evlenme’ izninin kaldırılmasını,

- Yasal evlilik yaşından önce çocuklarını –rızaları olsa bile- evlendiren ebeveynin, para cezası ve hapis cezası dahil cezai yükümlülüğünün artırılmasını istiyoruz.