Uçan Süpürge 17. kez 107 filmle seyirci karşısında

17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 8 Mayıs Perşembe akşamı Devlet Opera ve Balesi binasında yapılacak olan açılış töreniyle başlıyor. Törende, Muhterem Nur’a Onur Ödülü; sinema yazarı Alin Taşçıyan, kurgucu Çiçek Kahraman, sanat yönetmeni Natali Yeres, yönetmen Nezahat Gündoğan, oyuncu Şebnem Sönmez ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’a Bilge Olgaç Başarı Ödülleri; Can Candan’ın belgesel filmi ‘Benim Çocuğum’a ise Tema Ödülü verilecek.

Festival, 39 ülkeden 107 filmi izleyiciyle buluşturacak. Kurmaca uzun metraj filmler Kızılırmak Sineması’nda, kısa metraj ve belgesel filmler ise Ankara Goethe Institut’ta gösterilecek. Gösterimlerin ücretsiz olacağı Goethe Institut, festival kapsamında düzenlenecek olan söyleşiler, forumlar ve fotoğraf sergilerine de ev sahipliği yapacak. Festival programında, etnik-kültürel kimlik ayrımcılığına dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Aynı Çatı Altında’ adlı bir bölüm de yer alıyor.