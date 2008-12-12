Uçan halı ile keyfinize bakın

Halıda geleneksel el sanatları, tasarım tutkusu ve yenilikçi vizyon ile tanımlanan İspanyol Nani Marquina, Türkiye'de ilk kez, B&T'de satışa sunuluyor.



Halıda geleneksel el sanatları, tasarım tutkusu ve yenilikçi vizyon ile tanımlanan İspanyol Nani Marquina, Türkiye'de ilk kez, B&T'de satışa sunuluyor. Bugünlerde evinde yenilik yapmayı düşünenler, özellikle sonbahar renklerini taşıyan ve farklı dokusu ile dikkat çeken halıları görmeli.



Dünya çapında ödüllerin sahibi Nani Marquina halıları artık Türkiye'de! Kozyatağı'nda bu ay açılan showroomu ile Türk tasarımının parlayan yıldızı B&T, hazırladığı yeni ev koleksiyonunu, sayısız renk ve desen alternatifine sahip İspanya'nın ünlü halı markası ile birlikte sunuyor.



Kozyatağı'nda, 2500 metrekarelik yeni merkezi ile ilk kez modern, huzurlu ve çarpıcı "Home" serisini tanıtan B&T'de, evlerde ihtiyaç duyulan her şeyi bir arada bulmak mümkün.



1987 yılında üretime başlayan Nani Marquina, geleneksel el sanatları ile yenilikçi vizyonunu birleştirerek benzersiz koleksiyonlar hazırlıyor. Şirketin tasarımcıları arasında markanın yaratıcısı Nani Marquina'nın dışında, Ana Mir, Emili Padros, Mariana Eidler, Oriol Guimera, Tord Boontje, Ricard Ferre gibi iyi bilinen isimler var. Toppissimo Halı ile Red Dot Design ödülünü alan firma, Flying Carpet ürünleri ile Delta ödülünün de sahibi.



