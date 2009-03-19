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Spor

Uçan adam piste iniyor

Dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, bu yaz ''Golden League'' yarışlarının Paris ayağında koşacak.

19 Mart 2009 02:00


Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, bu yaz ''Golden League'' yarışlarının Paris ayağında koşacak.

Pekin-2008'de erkekler 100 ve 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışlarında kırdığı dünya rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Bolt, ilk ''rekabet gerektiren'' koşusunu, 17 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan ''Golden League'' yarışında yapacak. Başarılı atletin, 100 mü, yoksa 200 metrede mi mücadele edeceği ise henüz netleşmedi.

Bolt'un yanı sıra Paris yarışında, Jamaika Milli Takımı'ndan bazı atletlerin de mücadele edeceği belirtildi.

Öte yandan Bolt, 17 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentindeki 150 metrelik bir tartan pistin açılış töreninde de gösteri amaçlı koşu yapacak. Başarılı atlet, Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak dünya şampiyonasında da mücadele edecek.



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