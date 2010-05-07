Uçaktan tabut düştü

Geçtiğimiz ay ortalarında Zürih havaalanına 10 kilometre mesafede bulunan erkek cesedinin uçaktan düştüğü belirtildi.



Bir ayı aşkın araştırma yapan Zürih kanton savcılığı vücudunda pek çok kemiği kırık olarak bulunan erkek cesedinin havada olan bir uçağın kargosundan düştüğü sonucuna vardı.



Zürih Kantonal savcısı Markus Imholz, Zürih radyosuna yaptığı açıklamada, erkek cesedinin bulunmasından çok önce ya donarak ya da boğularak öldüğüne kanaat getirdiklerini söyledi.



Imholz , “bu kişi muhtemelen kaçak yolcu olarak uçağın kargo bölümüne saklanmış. Bu nedenle havasızlıktan veya soğuktan donarak ölmüş. Uçak ya havalanırken ya da inerken saklandığı yerdeki cesedi aşağıya düşmüş" şeklinde olaya açıklık getirdi.