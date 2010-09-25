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Dünya

UÇAKTAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI STOKHOLM (A.A)

25 Eylül 2010 16:24

-UÇAKTAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI STOKHOLM (A.A) - 25.09.2010 - Toronto-Karaçi seferi yaparken bomba ihbarı nedeniyle İsveç'e acil iniş yapan uçaktaki şüpheli bir yolcu gözaltına alındı. Stokholm polisi sözcüsü Kjell Lindgren, patlayıcı taşıdığından şüphelenilen 30 yaşlarındaki Pakistan kökenli bir Kanada vatandaşının, uçağın iniş yaptığı Stokholm'ün Arlanda havaalanında gözaltına alındığını ve sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü söyledi.  Bomba ekibinin Boing 777 tipi uçakta şimdiye kadar yaptığı aramalarda henüz şüpheli bir maddeye rastlamadığını belirten yetkili, aramanın devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, gözaltındaki şüphelinin uçuş yasağı olan kişiler listesinde yer almadığını ve Kanada'da kontrolden geçirildiğini de ifade etti.   İçinde 273 kişi bulunan yolcu uçağı, Kanada polisini arayan bir kişinin yolculardan birinin patlayıcı taşıdığını iddia etmesinin ardından sabah saatlerinde İsveç'e acil iniş yapmıştı. 

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