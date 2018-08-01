Uçaktaki sınır dışı protestosu bu kez başarıya ulaşmadı

Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi. Pennanen'in uçakta sığınmacının 'zorla götürüldüğünü' belirterek sınır dışı kararının durdurulması çağrısı yolcuların destek olmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, dün Vantaa Havalimanından Helsinki-Berlin seferini yapan ve sınır dışı edilecek bir sığınmacıyı taşıyan Finnair Havayollarına ait uçak, aktivist ve Yeşiller Partisi Görevlisi Pennanen'in protestosu nedeniyle gecikmeli kalktı.

Aktivist uçaktan indirildi

Pennanen, eylemini önceden planlamadığını ve sınır dışı kararını şans eseri öğrendiğini ve sığınmacının hangi ülkeye götürüldüğünü bilmediğini kaydetti.

Finnair Havayolu İletişim Sözcüsü Mari Kanerva, olayı doğrularken, aktivistin polis eşliğinde uçaktan indirildiğini ve uçağın 10 dakikalık bir rötardan sonra sığınmacı ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade etti.

Yolculardan destek göremedi

YLE'nin haberinde, Finli aktivist Pennanen'in geçen hafta Göteborg- İstanbul uçağından Afgan sığınmacının indirilmesini sağlayan İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine benzer bir protesto gerçekleştirdiği belirtildi.

Aktivist öğrenci, Elin Errson, İsveç’in Gothenburg havalimanında Afganistanlı bir sığınmacının sınır dışı edilmesini tek başına yaptığı protesto ile önlemiş, sınır dışı işlemleri kapsamında zorla uçakta bulunan Afgan sığınmacı dışarı çıkartılana kadar yerine oturmayı reddetmişti.

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Uçaktaki Finli yolcuların Pennanen'e destek olmaması nedeniyle eylemin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı. Öte yandan geçen haftaki olayda, İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine uçakta bulunan yolcular destek vermiş, bu destek sonrası Ersson, gözyaşları içinde yolculara teşekkür etmişti.