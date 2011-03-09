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Dünya

UÇAKTAKİ KADDAFİ DEĞİL, TÜMGENERALMİŞ KAHİRE (A.A)

09 Mart 2011 16:44

-UÇAKTAKİ KADDAFİ DEĞİL, TÜMGENERALMİŞ KAHİRE (A.A) - 09.03.2011 - Yunan hava sahasından geçtiği bildirilen Libya'ya ait uçağın Mısır'ın başkenti Kahire'ye indiği bildirildi. Mısırlı bir havaalanı yetkilisi, üst düzey bir Libyalı yetkiliyi taşıyan uçağın Kahire havaalanına indiğini belirtti. Havaalanı yetkilisi, Libya Büyükelçiliğinden Mısırlı yetkililere yapılan açıklamaya göre, Libya'nın lojistik ve destek idaresinin başı, Tümgeneral Abdurrahman bin Ali Essaid Ezzavi'nin Kaddafi'den bir mesaj getirdiğini söyledi. Konu hakkında açıklamada bulunma yetkisi olmadığı için ismi gizli kalmak koşuluyla konuşan havaalanı yetkilisi, Libya uçağının Yunanistan üzerinden Mısır'a geldiğini sözlerine ekledi. Yunanlı yetkililerce daha önce yapılan açıklamada, Mısır'a giden Falcon 900 tipi bir Libya uçağının, Yunan hava sahasından geçtiği kaydedilmişti.

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