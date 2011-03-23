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UÇAKTA YASAKLI MALZEME BULUNDU ANKARA (A.A)

23 Mart 2011 00:25

-UÇAKTA YASAKLI MALZEME BULUNDU ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Diyarbakır'a 19 Mart akşamı inen İran uçağında yapılan kontroller sonucu uçakta "İran'a uygulanan BM yaptırımları kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğunun tespit edildiği ve sözkonusu malzemeye el konulduğu" açıklandı. Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, şöyle dedi: "İran YAS hava taşımacılık şirketine ait, İran'dan Suriye'ye gitmek isteyen bir kargo uçağına Diyarbakır inişli olarak üst uçuş izni verilmiş ve anılan uçak bu çerçevede Diyarbakır havalimanımıza 19 Mart 2011 akşamı iniş yapmıştır. Uçağın kargosunun bu tür inişli uçuş izinlerinde her zaman uygulanan mutad kontrollerinin yapılması sırasında uçakta İran'a uygulanan BM yaptırımları kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğu tespit edilmiş ve sözkonusu malzemeye el konulmuştur. Uçağın yasak kapsamına giren malzeme olmaksızın İran'a dönmek üzere bugün Türkiye'den ayrılmasına izin verilmiştir."

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