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Dünya

Uçakta yanan iPhone inceleme altında

Avustralya'da, Regional Express havayollarına ait bir uçağın Sydney havaalanına iniş yapmasından...

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Avustralya'da, Regional Express havayollarına ait bir uçağın Sydney havaalanına iniş yapmasından kısa süre sonra bir yolcunun iPhone'unun dumanlar çıkararak yanması olayı incelenmeye başlandı.

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Kabin görevlilerinin yanan telefonu söndürdüğü ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Görgü tanıkları telefonun alev kırmızısı bir renge bürünüp yoğun biçimde duman salmaya başladığını anlatıyor.

Kimileri cihazın iPhone 4 olduğunu söylerken, telefonun en son piyasaya sürülen 4S modeli olup olmadığı konusu açıklık kazanmadı.

Avustralya Ulaşım ve Güvenlik Dairesi'nin internet sitesinde ''duman ve yangın'' olayına neden olan cihazın teknik inceleme altına alındığı belirtiliyor.

Avustralyalı yetkililer, daha önce kendi kendine yanmaya başlayan bir iPhone vakasıyla karşılaşmadıklarını belirttiler.

Üretici firma Apple, soruşturmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.


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