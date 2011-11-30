Uçakta yanan iPhone inceleme altında

T24 -

Kabin görevlilerinin yanan telefonu söndürdüğü ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Görgü tanıkları telefonun alev kırmızısı bir renge bürünüp yoğun biçimde duman salmaya başladığını anlatıyor.Kimileri cihazın iPhone 4 olduğunu söylerken, telefonun en son piyasaya sürülen 4S modeli olup olmadığı konusu açıklık kazanmadı.Avustralya Ulaşım ve Güvenlik Dairesi'nin internet sitesinde ''duman ve yangın'' olayına neden olan cihazın teknik inceleme altına alındığı belirtiliyor.Avustralyalı yetkililer, daha önce kendi kendine yanmaya başlayan bir iPhone vakasıyla karşılaşmadıklarını belirttiler.Üretici firma Apple, soruşturmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.