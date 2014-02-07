Uçakta sıvıya yasak



Amerikan Ulaşım Güvenliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, sprey kutusu, jel ve toz ilaçların da kabine alınmayacağı belirtildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü Rusya'ya sefer yapan havayollarını patlayıcı maddelerin diş macunu tüpü veya kozmetik şişeleri içerisinde uçağa sokulabileceği konusunda uyarmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu maddelerle yapılabilecek bombaların ise uçakta patlatılabileceği ya da fark edilmeden Olimpiyat Köyü'ne sokulabileceği belirtilmişti.

Özellikle, Avrupa'dan Rusya'ya giden uçakların tehdit altında olduğu ifade ediliyor. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Kış Olimiyatlarına yönelik somut bir tehdit bilgisinin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Soçi'ye 700 kilometre mesafede, 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Volgograd'daki intihar saldırılarının ardından olası tüm saldırı ihtimallerini ortadan kaldırabilmek için çok geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanıyor.