Uçakta sıvı kısıtlaması 1 Mart’ta başlıyor

T24- Uçak yolcularının yanlarında sıvı miktarı kısıtlaması 1 Mart’ta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başlıyor.

Uçakla seyahat edecek yolcuların, uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılarla ilgili kısıtlama, 1 Mart’tan itibaren ilk etapta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başlıyor. Dış hat uçuşlarında daha önce başlatılan sıvı yasağı, 1 Nisan’dan itibaren de tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.



Uluslararası kurallara göre, bu tarihlerden itibaren tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde, her biri en fazla 100 ml’lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilecek. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilecek; bunun için 1 litrelik buzdolabı poşetlerini kullanılabilecek. Check-in’e verilen bagajlar ise bu sınırlamanın dışında tutulacak.