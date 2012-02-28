T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçakta sıvı kısıtlaması 1 Mart’ta başlıyor

Uçak yolcularının yanlarında sıvı miktarı kısıtlaması 1 Mart’ta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başlıyor.

28 Şubat 2012 05:57

 T24- Uçak yolcularının yanlarında sıvı miktarı kısıtlaması 1 Mart’ta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başlıyor.

Uçakla seyahat edecek yolcuların, uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılarla ilgili kısıtlama, 1 Mart’tan itibaren ilk etapta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında başlıyor. Dış hat uçuşlarında daha önce başlatılan sıvı yasağı, 1 Nisan’dan itibaren de tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.


Uluslararası kurallara göre, bu tarihlerden itibaren tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde, her biri en fazla 100 ml’lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilecek. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilecek; bunun için 1 litrelik buzdolabı poşetlerini kullanılabilecek. Check-in’e verilen bagajlar ise bu sınırlamanın dışında tutulacak.

ETİKETLER

Atatürk HavalimanıSabiha Gökçensıvıuçakyolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24