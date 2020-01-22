Uçakta olay çıkaran yolcuyu koli bandıyla durdurdular!

Rusya'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanan uçakta olay çıkaran yolcuyu diğer yolcular kollarından bantlayarak durdurdu.



Rusya'nın Ufa kentinden Dubai'ye gitmek üzere uçağa binen bir yolcu, uçağın kalkışından sonra diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.



Alkollü olduğu gözlenen yolcuyu kabin görevlileri durduramayınca bu kez uçaktaki diğer yolcular devreye girdi ve kabin görevlilerinden kollarını bağlayabilmek için bir malzeme istediler.



Kabin görevlileri koli bandı getirerek yolcunun, olay çıkaran kadını kollarından bağlamasına yardım etti. Sakinleşmeye başlayan kadın, yolculuğa devam ederken uçak Dubai'ye iniş yaptıktan sonra polise teslim edildi. (İHA)