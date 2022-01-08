Uçakta maskesiz parti yaparken görüntüleri yayılan yolcuları hiçbir hava yolu Kanada'ya geri götürmüyor

T24 Dış Haberler

Cancun'a giden bir uçakta parti yapan gruptakiler, videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından hava yolu şirketleri kendilerini Kanada'ya giden uçuşlara almayı reddedince Meksika'da mahsur kaldı.

30 Aralık'ta Cancun'dan Montreal'e 111 Private Club tarafından organize edilen bir tur kapsamında Sunwing Airlines uçağıyla uçan yolcuların maskesiz bir şekilde uçağın içinde içki içip dans ettikleri görüntülenmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan videolar, Kanada'da öfkeye sebep olmuştu. Konuya ilgili Kuzey Amerika ülkesinde soruşturma başlatıldı. Yolculara cezai yaptırım uygulanabilir.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Bu insanların suratına atılmış bir tokat gibi geliyor. Havayolu çalışanlarını ve diğer insanları tamamıyla sorumsuz davranarak riske atıyorlar" dedi.

Sunwing, yapılan anlaşmaya uymadığını belirterek yolcuların 5 Ocak'taki dönüş uçuşunu iptal etti.

Air Canada ve Air Transat da uçaktaki diğer insanların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek gruptakileri Kanada'ya geri uçurmayacaklarını belirtti.