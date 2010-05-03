Uçakta kızdıran anons

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Tankları boşaltılmamış

Uçağın Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda servise girmediği ve tanklarının boşaltılmadığı, tuvaletlerin de bu nedenle çalışmadığı öğrenildi. Havayolları daha sonra yolculardan özür dilediyse de yolcuların kızgınlığı geçmedi. Havayolu sözcüsü, “Durumu bilseydik havalanmazdık” diye konuştu.

(Vatan)