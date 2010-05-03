Uçakta kızdıran anons

T24- İngiliz havayolu şirketi British Airways’in geçen hafta çarşamba günü Londra’dan Cayman Adaları’na seyahat eden yolcuları, uçağa adım attıkları anda garip bir talimatla karşılaştı. Boeing 767 model uçağa binen 169 yolcuya , tuvaletlerin tıkalı olduğu, bu nedenle iki saat boyunca hiçbir şey içmemeleri söylendi.
Tankları boşaltılmamış
Uçağın Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda servise girmediği ve tanklarının boşaltılmadığı, tuvaletlerin de bu nedenle çalışmadığı öğrenildi. Havayolları daha sonra yolculardan özür dilediyse de yolcuların kızgınlığı geçmedi. Havayolu sözcüsü, “Durumu bilseydik havalanmazdık” diye konuştu.
(Vatan)