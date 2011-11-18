Uçakta 'Hollywood komedisi'



T24 - Tuvalette mahsur kalan pilotun, kapının önünden geçen bir yolcuya seslenerek yardım istemesi üzerine gelişen olaylar, New York Hava Güvenliği'nin alarma geçirilmesine kadar vardı.



Hürriyet gazetesinin Le Figaro'ya dayandırdığı habere göre, Chautauqua Havayolları'nın seferinde yaşanan olayda, uçağı inişe geçmesi gerektiği sırada tuvalette sıkıştığı için yerine gidemeyen pilot, bir yolcuya seslenerek, durumu ikinci pilota bildirmesini rica etti.



Durumu açıklamaya çalışan yolcunun Doğu aksanıyla İngilizce konuşmasından şüphelenen ve bu "banal" senaryoya inanmayan ikinci pilot, yolcuyu terorist zannetti ve New York Hava kontrolörlerine acil alarm gönderdi.



Geçen çarşamba, New York Hava Güvenliği'nin korku dolu dakikalar yaşamasına neden olan "Hollywood komedisi" gibi olay, New York Post'un haberinde "Ciddi bir terörist saldırısıyla karşılaşıldığı sanıldı" sözleriyle aktarıldı.



Hava donanmasına ait avcı uçaklarının kalkışa geçmek üzere olduğu sırada, mahsur kalan pilotun tuvaletten çıkmayı başarıp kokpite gelmesi ve bir tehdit olmadığını yetkililere açıklamasıyla, kurtarma operasyonu son anda iptal edildi.



Uçak, inmesi gereken La Guardia Havaalanı'na (New York) bir gecikme yaşamadan iniş yaptı.



Pilotun durumu açıklığa kavuşturmasına rağmen, uçağı FBI yetkilileri karşıladı ve talihsiz yolcuyu kimliğinden emin olmak için solguladı.











