Fındık tabakta değil pakette servis edilsin istedi, hapse girebilir

Güney Kore'de savcılar, uçaktaki fındık servisi yüzünden kriz çıkaran Kore Hava Yolları yetkilisi Cho Hyun-ah'ın tutuklanmasını istedi. Cho Hyun-ah'ın fındıkların tabak yerine paket içinde servis edilmesi nedeniyle kızıp, servisi kabin görevlisini dışarı attırmak için uçağı terminale geri döndürerek yasaları çiğnediği iddia ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iddialar arasında Cho'nun aynı kabin görevlisini dosya klasörüyle ittiği de var. Olayın ardından Kore Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın kızı olan Cho istifa etmek zorunda kaldı ve halkın tepkisi üzerine kamuoyundan özür diledi.

Savcılar Cho dışında, soruşturma sürerken olayın üstünü örtmeye çalıştığı iddia edilen başka bir şirket yetkilisini de suçluyor.

Mahkeme gelecek hafta savcılığın tutuklama emri talebini görüşecek. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta olay nedeniyle Kore Hava Yolları'nı cezalandırabileceklerini açıklamıştı. Bakanlık şirkete kısmi uçuş yasağı ya da para cezası verebileceklerini bildirdi.

'Diz çöktürdü'

Savcılar, Cho'yu uçuş sırasında şiddet uygulamak ve uçuş rotasını değiştirmekle suçlayacaklarını söylüyor. Soruşturma sırasında Cho'nun kendisine fındıkları paket içinde servis eden kabin görevlisine bağırıp çağırarak küfür ettiği ortaya çıktı.

Cho daha sonra derhal işten çıkarttığı görevlinin indirilmesi için uçağın terminale geri dönmesini emretti. Görevli daha sonra işe geri alınırken, Cho halkın huzurunda iki kez özür dileyerek şirketteki bütün görevlerinden istifa etti. Kabin görevlisi, Cho'nun kendisini dizleri üzerine çöktürerek af dilettiğini ve dosya klasörüyle ittiğini söylemişti. Cho ise fiziksel saldırı iddialarını kabul etmiyor.

Başka bir hava yolları yetkilisinin ise ulaştırma bakanlığının yaptığı soruşturma sırasında şahitleri ifadelerini değiştirmeye zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca, ulaştırma bakanlığından bir yetkili Kore Hava Yolları'na yönelik soruşturmayla ilgili bilgi sızdırmak iddiasıyla gözaltına alındı.