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Uçakta dövdüler

‘Yaprak Dökümü’ dizisinde kötü karakter Oğuz’u canlandıran Tolga Karel'i uçakta dövdüler.

16 Şubat 2009 02:00

‘Yaprak Dökümü’ dizisinde kötü karakter Oğuz’u canlandıran Tolga Karel uçakta dayak yedi.

Tolga Karel'i uçakta dövdüler - FOTOGALERİ

"Yaprak Dökümü" dizisinin kötü adamı Tolga Karel'i uçakta dövdüler. Stutgart'tan İstanbul'a dönüşte THY uçağında başlayan tartışma sonrası Tolga Karel'in feci dayak yediği öğrenildi. Uçakta başlayan kavganın aprona kadar yayıldığı olaylı gecede Karel'in ağlayarak sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Uçakta yaşanan tartışma sonrası çıkan kavga polise haber verilirken Karel, önce şikayetçi olmadı. Yolcuların pasaporttan geçmesinden sonra bu sefer şikayetçi olan Karel'i dövenler kayıplara karıştı. Kendisini dövenleri teşhis edemeyen ünlü oyuncu ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevkedildi. Dış Hatlar Büro Amirliği'nde ünlü oyuncunun sık sık "Dizilerde kötü adamı canlandırıyorum diye dövülür mü insan" dediği ve gözyaşı döktüğü öğrenildi.



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