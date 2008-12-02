Uçakta ‘cep’e görgü engeli

Türk Hava Yolları'nda uzun süredir üzerinde çalışılan uçak içinde cep telefonuyla konuşulmasına olanak veren sistem şimdilik rafa kaldırıldı. Gerekçe ise; bazı yolcuların yüksek sesle uzun süreli görüşme yapması ve cep telefonunun zil sesinin yüksek seviyeye getirilmesinin diğer yolcuları rahatsız etmesi olarak gösterildi.



Dünyada cep telefonu satışlarında en hareketli pazarlar arasında yer alan Türkiye'de bu yıl sonuna kadar cep telefonu kullanıcı sayısının 71 milyonu bulması beklenirken, uzun süredir THY yetkilileri uçakta ceple konuşmaya izin vermek için çalışıyordu.



İleride SMS olabilir



THY yetkilileri, maliyeti yaklaşık 200 bin dolar olan sistemin uçaklara yerleştirilmesi halinde cep telefonu kullanacak yolculardan bazılarının konuşma adabı dışına çıkıp yüksek sesle konuşarak diğer yolcuları rahatsız edeceğini, bundan dolayı da yolcular arasında tartışmalar ve kavgalar çıkabileceği ihtimalini değerlendiriyor.



Çıkabilecek bir kavganın uçak güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinden korkuluyor. THY'nin ilerleyen dönemlerde uçak içinde cep telefonuyla sadece mesajlaşmaya izin vermesi bekleniyor.



THY cep telefonuyla görüşme yapılmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesi amacıyla dünyada bu hizmeti veren iki firmadan biri olan Norveçli GSM Operatörü AeroMobile ile anlaştı. THY uçaklarına sistem yerleştirilmiş olsaydı "küçük bir baz istasyonu sayesinde", yolcular cep telefonu ile uçaktan görüşme olanağına kavuşacaktı.



Öncülüğü Dubai yaptı



Onur Air Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, "Uçakta uçuş sırasında cep telefonuyla konuşulmasına imkân veren sistemin kurulması, bazı yolcuların yüksek sesle uzun süreli görüşecek olması nedeniyle ve diğer yolcuları rahatsız edeceği düşüncesiyle kabul görmedi" dedi.



Uçaklarda ceple konuşmanın öncülüğünü Dubai merkezli uluslararası havayolu şirketi Emirates yaptı ve yolcuların uçuşta kendi mobil telefonları üzerinden arama yapma ve SMS göndermesini sağlayan teknolojiyi Boeing 777-300 uçağında kurdu. Avrupa Birliği Komisyonu, 8 Nisan 2008 tarihinden itibaren uçak kabinlerinde cep telefonu kullanımını serbest bıraktı.



AB Komisyonu kararına göre yolcular uçak havada seyir halindeyken, cep telefonu görüşmesinde bulunabilecek ve kısa mesaj ya da bilgi aktarımı yapabilecekler. Alman hava yolu şirketi Lufthansa uygulamaya sıcak bakmazken, uygulamayı deneyen Fransız Havayolları Air France, Avrupa'da uygulamaya ilk geçecek havayolu şirketi olmaya hazırlanıyor. Onu İngiliz Midland Airways, Portekizli TAP ve İrlandalı Ryanair şirketlerinin izleyeceği dile getiriliyor.

