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Politika

Uçakta, bombalı Uludere protestosu

Diyarbakır-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan bir yolcu uçağında bulunan A.K'nin "Çantamda

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan bir yolcu uçağında bulunan A.K'nin "Çantamda bomba var" diyerek bağırması paniğe neden oldu. 

Diyarbakır-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan bir yolcu uçağının saat 16.40’da havalimanına inişinin ardından, uçakta bulunan A.K adlı yolcu kabin içinde elindeki çantayı havaya kaldırarak "çantada bomba var" diye bağırmaya başladı. 

Bunun üzerine havayolu yetkilileri uçağa polis çağırdı. Polis A.K’yi gözaltına alırken, güvenlik güçleri uçakta bomba araması yaptı. 

Aramalar neticesinde bombaya dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. A.K’nin polise verdiği ilk ifadesinde " Uludere’de meydana gelen olayı protesto etmek için yaptım" dediği öğrenildi.


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