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''UÇAKTA BOMBA VAR'' İHBARINA GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 15:09

-''UÇAKTA BOMBA VAR'' İHBARINA GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Stuttgart seferini yapan uçağını kaçırınca görevliyle tartışan yolcu, bir anlık öfkeyle ''Uçakta bomba var, uçurmayın o halde'' deyince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan dün saat 14.30'da THY'nin TK 1705 sefer sayılı uçağıyla Stuttgart'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Gaziantep Şahinbey nüfusuna kayıtlı M.B.Ö (41), check-in işlemlerini yaptırdıktan sonra uçağın kalkacağı körüğe gitti.  Bu sırada uçağın kapı kapattığını öğrenen ve uçağa alınmayan M.B.Ö, buradaki görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında agresif hareketlerde bulunan M.B.Ö, görevliye ''Uçakta bomba var, uçurmayın o halde'' sözlerini kullanınca gözaltına alındı.  Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen ve geceyi de burada geçiren M.B.Ö, burada verdiği ilk ifadede, uçağa geç kaldığını, binebilmek için görevliyle tartıştığını, görevlinin kendisine hiç yardımcı olmadığını, bunun üzerine sinirlendiğini, aralarında çıkan tartışma sırasında bir anlık öfke ile ''Uçakta bomba var, uçurmayın o halde'' dediğini anlattı.  M.B.Ö, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden de Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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