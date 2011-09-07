-Uçakta bomba ihbarı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Pakistan Hava Yollarına ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı üzerine uçak, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Pakistan Hava Yollarına ait İslamabad-Manchester seferini yapan içinde 378 yolcunun bulunduğu AP-BHV kuyruk tescilli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağının pilotları, Sofya hava sahası üzerindeyken, bomba ihbarı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı kulesiyle görüşerek iniş izni istedi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı'na saat 17.00 sıralarında indi. Uçağın inişinin ardından, güvenli bölgeye çekilerek yolcular tahliye edildi. Uçakta daha sonra güvenlik güçleri ve polis köpekleri bomba araması yapmaya başladı.