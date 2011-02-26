-UÇAKLARLA 1346 TÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, Libya'dan 12 uçakla Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğü açıklandı. Kriz Merkezinin basın duyurusunda şöyle denildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından vatandaşlarımızın tahliyesi için 24 Şubat 2011 tarihinde C-130 ve C-160 tipi ulaştırma uçaklarıyla Trablus Uluslararası Havaalanı'na başlatılan uçuşlar 12 uçakla sürdürülmektedir. Bu çerçevede, şu ana kadar toplam 1346 vatandaşımız Libya'dan ülkemize getirilmiştir. Halihazırda iki askeri nakliye uçağımız Trablus istikametinde uçmaktadır. Trablus'ta yolcu alımını tamamlamak üzere olan iki uçağımız, 220 yolcuyla saat 10.00 civarında Dalaman'a müteveccihen kalkış yapacaktır."