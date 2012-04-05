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Dünya

Uçakların geceleri iniş, kalkış yapması yasaklandı!

Avrupa'nın en önemli uçuş noktalarından Frankfurt Havalimanı'na geceleri artık ne uçak iniş yapabilecek ne de havalimanından uçak kalkabilecek

05 Nisan 2012 12:57

 

Frankfurt sakinleri artık geceleri rahatça uyabilecek. Avrupa’nın en önemli uçuş noktalarından Frankfurt Havalimanı’na geceleri artık ne uçak iniş yapabilecek ne de havalimanından uçak kalkabilecek.
 
Almanya Federal İdare Mahkemesi, daha önce Hessen Eyaleti mahkemesi tarafından alınan gece uçuşu yasağını onayladı. Federal mahkeme, eyalet mahkemesinin istisna olarak izin verdiği 17 iniş ve kalkışı da yasak kapsamına aldı.
 
Böylece gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında Frankfurt Havalimanı'na uçak inmeyecek ve limandan uçak da kalkmayacak.
 
Havalimanının çevresinde oturanlar, uçak gürültüsü nedeniyle geceleri uyuyamadıkları ve bunun sağlıklarını etkilediği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Eyalet İdare Mahkemesi de şikayeti yerinde bularak Frankfurt Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışları, 17 istisna dışında, gece 23:00'ten sabah 05:00'e kadar yasaklamıştı.
 
Federal mahkeme, havalimanının genişletilmesinin durdurulması talebini ise geri çevirdi.
 

Protesto gösterileri

 
Mahkemenin aldığı karar Frankfurt Havalimanı'nın çevresinde oturanlar için bir zafer niteliğinde. Kentte aylardır uçak gürültüsünü protesto etmek için eylemler düzenlenmekteydi. Rheinland Pfalz Eyaleti'nin Altyapı Bakanlığı'ndan Jürgen Haefner kararı bölgede yaşayanlar açısından mutlu bir gelişme olarak nitelendirdi.
 
Haefner, tahammül edilemez uçak gürültüsünün birçok insan için artık kabul edilemez noktaya gelmiş olduğuna dikkat çekti.
 

Lufthansa karara karşı

 
Federal mahkemeden çıkan karar, havayolu şirketi Lufthansa ve havalimanı işletmecisi Fraport şirketi açısından bir yenilgi oldu. Asya ve Kuzey Amerika ile birlikte geniş bir alana mal taşıyan Lufthansa'nın kargo şirketi Lufthansa Cargo da karardan memnun değil.
 
Lufthansa Cargo, gece uçuşu yasağının yıllık cirosunda 40 milyon euro kayıba yol açacağını söylüyor. Kararın ardından Lufthansa'nın borsadaki hisseleri yüzde 2,5, Fraport'un da yüzde 1,5 oranında geriledi.
 

Ekonomiye etkileri

 
Avrupa'nın en önemli uçuş noktalarından Frankfurt Havalimanı'nda yılda toplam 500 bin iniş ve kalkış gerçekleşiyor. Havalimanında yolcu ve mal taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 500 şirket ve kuruluşun 71 bin civarında çalışanı bulunuyor.
 
Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Klaus-Heiner Röhl, yasak kararının bin kadar kişinin işine mal olacağını ve ekonomiye de dolaylı zarar vereceğini söyledi. Almanya'nın bir ihracat ülkesi olduğuna işaret eden Röhl, ihraç mallarının teslimatının da gecikeceğini dile getirdi.
 

Sağlık sorunlarına yol açıyor

 
Gece uçuşlarının yol açtığı gürültü insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Gece uçuşlarına genel yasak getirilmesinin gerekli olduğunu savunan Federal Çevre Dairesi'nden Uwe Brendle, uçak gürültüsünün kalp, kan dolaşımı ve uyku bozukluğu gibi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti. Brendle, uçak gürültüsü yüzünden kalp ve kan dolaşımında sorun çekenlerin son 10 yıl içinde yaptığı sağlık harcamalarının 400 milyon euroya tırmandığını söyledi. (Deutsche Welle)

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