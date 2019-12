Uçaklarımıza, gemilerimize tedbir konabilir

T24- Akşam yazarı Serdar Akinan, Kıbrıs Rum kesiminde kurulu bulunan Libananco Holdings Co. Ltd., şirketinin Türkiye aleyhine açtığı 10 milyar dolarlık davayı kazanması halinde yaşanabilecek gelişmeleri yazdı. Davayı kaybetmesi halinde söz konusu parayı ödemesi mümkün olmayan Türk uçaklarına, gemilerine ve dünya bankalarındaki paralarına tedbir konabileceğini belirtti. Akinan'ın bugün (24 Mart 2010) yayımlanan 'Uzan'lar kazanırsa' başlıklı yazısı şöyle:



STAR, ÇEAŞ, KEPEZ, TELSİM, ADABANK, İMAR BANKASI,GENÇ PARTİ size ne hatırlatıyor?

Cem Uzan...

Sahi ne çabuk unuttuk değil mi? Yerinizde olsam hafızamı bu kadar tembelliğe alıştırmazdım. Cem Uzan, Genç Parti'yi kurup umulmadık bir oy alınca birileri rahatsız olmuş ve hatırlarsanız 2003 yılında gizli bir el düğmeye basmıştı.

Önce ÇEAŞ ve Kepez'e el konulmuş... Kazandıkları Petkim ihalesi iptal olmuş. Ardından ADABANK ve İmar Bankası operasyonları başlamış. TELSİM öldürücü darbesinden sonra ise Uzan ailesinin medya varlıkları da buharlaştırılmıştı.

Bugün dönüp baktığımızda hafızalarda tek bir şey kaldı: 'Uzanlar'ı bile bitirdi bunlar...'

Hakan ve Kemal Uzan yurtdışına kaçmıştı. Cem Uzan da çok geçmeden hakkında çıkan gıyabi tutuklama kararından ötürü Fransa'ya gitti.

Fransa ise onu 'bağrına bastı'...

Yasal gözükmekle birlikte esas itibarıyla yapılanlar hukuksuzdu.

Peki Cem Uzan ne yaptı? Uluslararası tahkime başvurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde Libananco Holdings Co. Ltd., ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'e ortak olduğunu ve söz konusu el koyma ile zarara uğradığını ileri sürerek Türkiye aleyhine 10 milyar dolarlık dava açtı.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi bu davaya esastan bakıp bakmayacağına karar vermek için İnterpol tarafından aranan Hakan Uzan'a özel bir izin çıkarttı.

Hakan Uzan dün Paris'te bu özel yetkili hakimlere saatlerce ifade verdi. Bu davanın Türkiye aleyhine seyri açısından son derece kritik bir gelişmeydi.

Bugün Cem Uzan'ı dinleyecekler.

Cem Uzan Libananco'daki hisselerini 11 bavulla ve özel bir kargoyla New York'a yollamıştı. Türkiye bu hisselerin sahte olduğunu iddia etmiş daha sonra Enerji Bakanlığı'ndan giden teknik inceleme heyeti on binlerce evrakı tam bir ay incelemiş ve tek bir sahte belge bulamamıştı.

Fakat daha önemlisi Türkiye'nin Uzanlar aleyhine hakimlere sunduğu belgeler yasadışı dinleme kayıtlarından oluşuyordu. Hukukçular bu belgeleri Türkiye adına utanç verici şekilde reddetmekle kalmayıp bu rezaletin imha edilmesine de hükmetti. Edindiğim bilgilere göre mahkemenin Ankara'ya yolladığı bir müfettiş yasadışı dinlemelerden oluşan bu belgelerin imha edilmediğini tespit eden bir rapor hazırlamış.

Cem Uzan bu davaya kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu Türkiye açısından ödenmemesi mümkün olmayan 20 milyar dolar demek...

Uçaklarımıza, gemilerimize, dünya bankalarındaki paralara tedbir konabilir.

Aldığım duyuma göre Uzanlar'ın bu davayı kazanacağını gören bir büyük alacaklı da onlarla derhal uzlaşmaya varmış.

Elbette Motorola'yı kastediyorum. Kısacası Uzanlar son derece moralli ve kararlı... Ya Türkiye? Ya AKP hükümeti?

Ertesi güne çok daha detaylı bilgiler paylaşacağım. Türkiye açısından Ergenekon'la Libananco'nun ne ilgisi var bunu göreceğiz...