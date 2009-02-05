Uçaklarda sıvı yasağı 1 Mart’ta başlıyor

İç ve dış hat uçuşlarında yolcuların el bagajlarındaki sıvılara 1 Mart’tan itibaren gelecek sınırlamayla ilgili afiş ve broşürler hazırlandı. Broşürler ilgili kuruluşların yanı sıra yolcuların ulaşabileceği yerlere asılacak.



Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hava meydanlarına gönderdiği genelgeye göre, 1 Mart’tan itibaren Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı kuralları gereğince hava yolu ile seyahat edecek yolcuların uçak içinde yanlarında bulunduracakları el veya kabin çantalarında taşıyabilecekleri şahsi sıvılarda kısıtlamaya gidiliyor. Gümrüksüz mağazadan veya uçuş esnasında satın alınan sıvı ürünler, görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konulacak ve poşetin ağzı yapıştırılacak. Poşetin, uçağa alınmasına faturası kontrol edildikten sonra izin verilecek.

Ayrıca, son varış noktasına başka bir havaalanında aktarma yaparak seyahat ediliyorsa son inilecek havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasının açılmaması gerekiyor. Aksi halde aktarma yapılan alanda poşetin içeriğine el konulabilecek.

