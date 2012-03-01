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Yaşam

Uçaklarda sıvı kısıtlaması bugünden itibaren başladı

Havalimanları ve havaalanları dış hat uçuşlarında geçerli olan sıvı kısıtlaması, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı iç hat uçuşlarında da uygulanmaya başladı

01 Mart 2012 11:04

 

T24 - Uçuşlarda sıvı yasağı bugünden itibaren başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalanı'ndaki uçuşlarda geçerli olan uygulama 1 Nisan'dan sonra tüm Türkiye'deki havalimanlarında başlayacak.
 
Havalimanları ve havaalanları dış hat uçuşlarında geçerli olan sıvı kısıtlaması, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı iç hat uçuşlarında da uygulanmaya başladı.

Uygulama, 1 Nisan'dan itibaren tüm yurttaki iç hat uçuşlarında geçerli olacak.

Alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalanı iç hatlarda sıvı kısıtlaması uygulamasına gidilecek.

Bu uygulamayla, su, şurup, içki gibi sıvılar, krem, losyon, parfüm, her türlü makyaj malzemesi, traş köpüğü, diş macunu, kontak lens sıvıları, reçel, bal, yoğurt vb gibi maddeler uçağın içerisine alınmayacak.

Sıvı kısıtlaması, 1 Nisan'dan itibaren bütün yurttaki havalimanları ve havaalanlarında uygulamaya geçirilecek. 

 

Önce dış hatlarda başladı


Sıvı kısıtlaması uygulaması, Türkiye'de 2009 yılında yalnızca dış hat uçuşlarında başlatıldı. Ancak ECAC ve ICAO'nun denetim raporlarında, sıvı kısıtlamalarının Türkiye'deki tüm uçuşlarda uygulanmamasının ciddi eksilik olduğu yer aldı. Raporun ardından Türkiye'de, iç hatlarda da sıvı kısıtlaması uygulaması kararı alındı.

 

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