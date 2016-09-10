Uçaklarda Samsung Galaxy Note 7 uyarısı

ABD'de Samsung Galaxy Note 7 telefonu olan uçak yolcularından uçuş sırasında telefonlarını açmamaları ve şarj etmemeleri istendi.

Federal Havacılık Kurulu (FAA) telefonların ayrıca bagaj teslimine verilen valizlerin içine konmaması gerektiğini de belirtti.

Quantas ve Virgin Australia Havayolları da yolculardan telefonları uçuş sırasında şarj etmemelerini istedi.

Samsung güvenlik açısından ortaya çıkan endişeleri azaltmak için Galaxy Note 7 sahiplerine göndereceği yeni telefonların nakliyesini hızlandıracağını belirtiyor.

Samsung'dan yapılan açıklamada, pillerin patlamalara ve yangınlara yol açtığının anlaşıldığı ancak hangi telefonlarda sorun çıkabileceğinin bilinmediğini söyledi.

FAA açıklamasında "Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurarak yolcuların uçuş sırasında telefonlarını kullanmamalarını, şarj etmemelerini ve bagaj teslimine verilen valizlerinin içine koymamalarını öneriyoruz" dedi.

Galaxy Note 7 satışları geçen ay başlamıştı ve genel olarak tüketiciler ve eleştirmenler tarafından beğenilmişti.

Şimdiye kadar dünyada 2 buçuk milyon Note 7 telefon satıldı.