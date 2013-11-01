Uçaklarda 'elektronik cihaz' serbestliği

ABD'de uçaklarda 'cep telefonuyla konuşma dışında' iniş ve kalkışlar da dahil olmak üzere, elektronik cihaz kullanımı serbest bırakıldı.

Amerika Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçaklarda, iniş ve kalkış da dahil olmak üzere elektronik cihaz kullanımının, "cep telefonuyla konuşma dışında" artık serbest olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, FAA Başkanı Michael Huerta'nın, "Geçtiğimiz yıl, bütün uzmanları bu konuda mükemmel bir rapor hazırlamaları için yönlendirdim. Birlikte bütün yıl çalışan uzmanlar bize sağlam bir rapor verdiler. Böylece biz, güvenlik konusunda daha ileri bir adım atabiliriz. Yolcular, uçaklarda, taşınabilir elektronik cihazlarını kullanabilirler" ifadesine yer verildi.

Karar, uçakla seyahet edenler kadarhavacılık firmaları tarafından da sevinçle karşılandı. FAA tarafından alınan yeni kararı A4A isimli havacılık sanayi ve ticaret grubu memnuniyetle karşılarken, kurumun açıklamasında, ''A4A ve üyelerimiz, elektronik cihazların kullanılabilirliğinin güvenliği konusunda FAA ile çalışacaktır'' denildi.

'Uygulama zaman alabilir'

Yeni kanunla yolcular uçaklarda, e-kitap okuma, bilgisayar oyunları ile oynama, film izleme gibi konularda serbest hareket edebilecek. FAA'in açıklamasına göre, bu konuda az da olsa hala kısıtlamalar mevcutken, örneğin, uçuş başlangıcında, hostesler veya uçak ekranları tarafından yapılan güvenlik brifingi sırasında elektronik cihazların kullanılmaması şartına yolcuların uyması gerekiyor.

Ayrıca cep telefonlarının uçuş moduna alınması veya telefon arama özellliğinin devre dışı bırakılması gerekirken, elektronik cihazların kalkış esnasında bir kazaya sebebiyet vermemesi için koltukların arka cebinde durması zorunlu olacak ve internette gezinti yapma, e-posta alıp verme, yazılı mesaj veya veri indirme işlemlerine 10 bin feet(3048 m.) yüksekliğin altında izin verilmeyecek.

Cep telefonuna izin yok

Yeni kurallara göre yolcular, elektronik cihazları kullanımda büyük haklara kavuşurken, cep telefonu ile sesli konuşma hakkını ise henüz elde edemedi. Federal İletişim Komisyonu uygulamaları (FCC) havadan aramalara hala izin vermiyor. FAA açıklamasına göre, elektronik cihazların kullanım kapasiteleri havayoluna göre değişiklik arz edecek. Havayolu şirketi uçuş süresince Wi-Fi sevisi sağlıyorsa elektronik cihazlar bu sistemin olanaklarından faydalanabilecek ve kablosuz klavye gibi kısa mesafeli bluetooth aksesuarları da kullanılabilecek. Ancak bazı havayolu şirketleri bu servisin kullanılmasına izin vermeyebilecek.

Birçok yeni havayolu şirketinin yeni kriterlere uyum sağlaması beklenirken, söz konusu uygulamalara geçiş zaman alacak. Uygulamaya geçişher havayoluna göre değişiklik arz edecek.