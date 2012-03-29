Uçaklarda cep telefonu ve internet dönemi başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), uçakta cep telefonu ve internet kullanılması için çalışmalarına hız verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) deneme amaçlı cep telefonu ve internet kullanımı için izin alan THY, 3 uçakta internet hizmetini test etmeye başladı. 19 uçakta da internet hizmeti sunmak için çalışmalara başlayan THY, yıl sonuna kadar Boeing 777 tipi 1 uçağında cep telefonu hizmeti sunmayı hedefliyor.

Uçaklarda internet ve cep telefonu kullanımına yönelik çalışmalarla ilgili AA muhabirinin BTK, SHGM ve THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre, BTK, uçaklarda cep telefonu kullanımı konusunda bir şirkete yetki verdi.



THY, 1 uçakta cep telefonu, 3 uçakta da internet hizmeti denemesi yapıyor



BTK'nın GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti için verdiği yetkinin ardından SHGM'den alınacak izinle uçaklarda cep telefonu kullanılmaya başlanacak. BTK, uçaklarda internet hizmeti verilmesiyle ilgili talepleri de değerlendirmeye aldı. SHGM'den alınacak iznin ardından uçaklarda internet hizmeti de verilebilecek.

THY, BTK'nın verdiği deneme yetkisi ve SHGM'nin izniyle, İstanbul Havalimanı'nda park halindeki Boeing 777 tipi uçakta cep telefonu hizmeti konusunda testlere başladı. Testler, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. THY, yıl sonuna kadar 1 uçakta cep telefonu hizmeti vermeyi planlıyor.

Kabin içerisinde kablosuz internet (Wi-Fi) hizmeti vermeyi de planlayan THY, Boeing 777-300 tipi 3 uçakta kablosuz internet ve televizyon yayını deneme uygulamalarına başladı. THY, filosunda bulunan 9 adet Boeing 777-300 ve 10 adet Airbus 330-300 tipi büyük gövdeli ve uzun menzilli uçakta da internet hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



SHGM: Bütün kurumlardan görüş alındı



Bu arada, SHGM'nin, uçaklarda internet ve cep telefonu hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaları uluslararası havacılık kurallarına uygun şekilde devam ettiği bildirildi.

Uçuş emniyeti yönünden Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi'nce (EASA) alınan kararların incelendiğini kaydeden SHGM yetkilileri, “Bu sistem Boeing tarafından üretim aşamasında teçhiz edilmektedir ki bu durum üreticinin sistemi emniyetli olarak değerlendirdiği anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

Cep telefonu kullanımı için 2007 yılından bu yana SHGM ve BTK'ya çeşitli başvuruların olduğunu hatırlatan yetkililer, başvuruların ardından ilgili bütün kurumların katıldığı koordinasyon toplantılarında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dışında bütün kurumların olumlu görüş sunduğunu, EGM'nin ise “güvenlik zafiyeti oluşturacağı” gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdiğini belirtti.



Uçakta cep telefonu için yüksekten uçma şartı



Uçaklarda cep telefonu kullanımında güvenlik zafiyetini gidermek için uygulanacak sınırlamalara değinen yetkililer, şu görüşleri ifade etti:

“Söz konusu sistem mimarisi uyarınca, uçak içerisinde elektronik yalıtım tesis edilerek dışarıyla etkileşim kesilecek. Ayrıca, 1800 metre (6000 feet) altında sistem otomatik olarak devre dışı kalacak. Dolayısıyla, bir zafiyet ortadan kalkmış olacak, zira yapılan tüm uyarılara rağmen yolcular cep telefonlarını açık bırakıyor. EGM'nin iddiası bu noktada çok gerçekçi görünmüyor. Yolcuların 6000 feet yüksekliğe (veya Türkiye'nin belirleyeceği irtifa) kadar uçakta cep telefonlarını kullanma imkanı kalmayacak. Söz konusu sistemin uçuşa elverişliliği EASA tarafından incelenmiş, test edilmiş ve yayınlanan STC'ler (hassasiyet zaman kontrolü) ile onaylanmıştır. Sistem, Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı'nın (CEPT) Avrupa Komisyonu yönergeleri, kararları ve tavsiye kararlarına uygun.”

Yetkililer, sistemle ilgilenen şirketler arasında THY, Lufthansa, Emirates, Malaysian, Cathay Pacific ve Virgin Atlantic'in yer aldığını, Danimarka, Estonya, Macaristan, Norveç ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin uçaklarda cep telefonu hizmeti verilmesi yönünde izin veya muafiyet tanıdığını bildirdi.