Uçaklara "Vur" emri veren Akıncı Üssü sanığı albay: Tehdit ve zorlama altındaydım, sadece kalkış emri verdim

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 18'inci celsesi başladı. 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü'nün eski harekât komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, savunma yaptı. Sanık Özçetin, uçakların kalkış emrini tehdit ve zorlama ile verdiğini belirterek, "Verdiğim emirlerde bombalama emri yoktu, sadece kalkış emri verdim" dedi.

Polis Özel Harekâtı bombalayan uçağı da, terör saldırısı ihbarı nedeniyle güvenliği sağlama amacıyla kaldırdığını söyleyen Özçetin'in bu sözlerine, şehit yakınları ve gaziler bağırarak tepki gösterdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusunda bazı sorulara cevap vermedi.

Bazı sorulara cevap vermedi

Sanık avukatlarından, vurulacak hedefleri kimin belirlediği, Adil Öksüz dışında diğer imamlarda da GPS cihazı olup olmadığı ve bu kişilerin üsse nasıl girmiş olabileceği soruldu.

Sanık Evrim, bu tür sorulara cevap vermeyeceğini beyan ederek, "Bazı sorulara cevap vermememin sebebi, saygısız ithamlardır. Ben terörist değilim, ama bana terörist sorusu soruluyor. Ben suçlu, günahkar, terörist değilim" şeklinde konuştu.

Bir başka sanık avukatı da, "Şu şekilde yargılanmaktansa ölmeyi tercih eder miydiniz?" diye sordu. Evrim de cevap vermek istemediğini söyledi.

Mahkeme başkanı uyardı: Burada herkes sanık

Sanık sorularına geçildiğinde söz alan Akın Öztürk, "Hakan" diye hitap etti, Evrim de cevabına "Komutanım" hitabıyla başladı. Bu durum mağdur müştekiler ile Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın tepkisine yol açtı. Başkan Giray, "Burada herkes sanık. Kendi aranızda sohbet eder gibi davranamazsınız" uyarısında bulundu.