Uçaklara paralı tuvalet

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Şirket ayrıca yüksek sezon sayılan Temmuz ve Ağustos aylarında el bagajı dışında bagajı bulunan yolculardan 20 euro ekstra bagaj parası alınacağını açıkladı.



Ryanair şirketi yöneticileri, Boing şirketi ile görüşmeler yapıldığını ve bundan böyle Ryanair uçaklarına paralı tuvaletlerin yerleştirileceğini söyledi.



Ryanair sözcüsü Stephen MacNamara uçaklarda paralı olarak tek bir tuvalet bulunacağını ve yaklşık 189 yolcunun paralı tuvaleti kullanacağını belirterek, ‘Tuvaletleri paralı yapma fikri daha önceki yıllarda çok tartışıldı ama vazgeçildi. Bu kez tuvaletlerin paralı olması konusunda yönetim kurulu karar aldı. Boing şirketi ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Umarım paralı tuvalet uygulaması yolcuların seyahat anlayışında bundan böyle değişiklik yaratır ve yolcular uçağa binmeden havaalanlarında ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunun sonucunda bize de uçakta bir ya da iki tuvaleti kaldırarak yerine yaklaşık 6 yolcu koltuğu koyma şansı doğacak. Uçaklarımızda bundan böyle sadece tek ve paralı tuvalet olacak’ dedi.



Stephen MacNamara, paralı tuvaletlerin konması ve diğer tuvaletlerin kaldırılarak yerine koltuk konulması işleminin pahalı olacağını ve zaman alacağını belirterek uygulamanın en erken sonbaharda başlatılabileceğini söyledi. Ryanair’in mevcut uygulamaları arasında, kredi kartından işlem parası almak, 15 kilonun üzerindeki fazla yükten para almak gibi uygulamalar da var.