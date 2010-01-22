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Ekonomi

Uçaklar için alternatif yakıt: Yosun

Alternatif yakıt arayışlarına giren havacılık endüstrisi, deniz ekosistemindeki bitkilerden bio yakıt elde etmeye yöneldi.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Petrol rezervlerinin azalması, atmosfere salınan karbon gazlarındaki artış ve maliyet sorunları dolayısıyla alternatif yakıt arayışlarına giren havacılık endüstrisi, deniz ekosistemindeki bitkilerden bio yakıt elde etmeye yöneldi.



Boeing, Etihad Havayolları, Honeywell ve Masdar Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde, Sürdürülebilir Bioenerji Araştırma Projesi (Sustainable Bioenergy Research Project - SBRP) isimli bir çalışma başlattı.

SBRP, deniz ekosistemindeki bitki örtüsünden bio yakıt elde ederek bunun ticari olarak gelişmesini sağlamayı ve uçaklarda alternatif yakıt olarak kullanılmasını hedefliyor.



Proje kapsamında iki kilometre karelik bir alanda, Abu Dabi'nin çok tuzlu ve çorak denizaltı ortamında büyüyebilen deniz börülcesi ve mangrove ormanları gibi bitki tarlaları oluşturulacak.

Projenin başarısında, düşük maliyetli ve petrol bazlı olmayan gübrelerin kullanılmasının önemli bir faktör olacağı ifade ediliyor. Projenin destekleyicilerinden Global Seawater şirketi, Meksika ve Kuzey Afrika'da başarıyla elde ettiği gübreleri, Abu Dabi'deki denizaltı tarlalarında da kullanacak.

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