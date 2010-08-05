-UÇAK VE YOLCU TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Türkiye'de uçak ve yolcu trafiğindeki artış, temmuz ayında da devam etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl temmuz ayında uçak trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 17,5 artışla 48 bin 793, dış hatlarda yüzde 12,9 artışla 50 bin 994 olmak üzere toplamda yüzde 15,1 artarak 99 bin 787 oldu. Türkiye hava sahasından üst geçiş yapan uçakların sayısı bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 3,9 artışla 26 bin 755'e ulaştı. Türkiye'deki havalimanı ve havaalanlarından doğrudan transit yolcu dahil toplam 12 milyon 348 bin 533 yolcu seyahat etti. Geçen yılın temmuz ayına göre yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 20,7 artışla 5 milyon 146 bin 473, dış hatlarda yüzde 17,9 artışla 7 milyon 122 bin 192'ye çıktı. Bu yılın yedi aylık döneminde en çok dış hat yolcu Atatürk ve Antalya havalimanlarında gerçekleşti. Temmuz sonu itibariyle en çok dış hat yolcusu, Atatürk Havalimanında 11 milyon 294 bin 238, Antalya Havalimanında 9 milyon 656 bin 180'e ulaştı. Dünya havaalanları yolcu sıralamasında Atatürk Havalimanı 39, Antalya Havalimanı 69. sırada yer aldı. İstanbul Atatürk ve Antalya Havalimanlarının 2009 yılı dünya havaalanları yolcu sıralamalarına bakıldığında, Atatürk Havalimanı 2007 yılında 44, 2008'de 40, 2009 yılında ise 39. sıraya çıktı. Türkiye'nin en yoğun ikinci havalimanı Antalya ise 2007'de 80, 2008'de 71, 2009'da 69. sıraya yükseldi. Avrupa havaalanları yolcu sıralamasında ise Atatürk Havalimanı 9, Antalya Havalimanı 13. sırada yer aldı. 2009 yılı Avrupa Havaalanları yolcu sıralamasında Atatürk Havalimanı Londra'daki Gatwick Havaalanı'nın ardından 9. sıraya yükselerek, Avrupa'da ilk onda yer aldı. Antalya Havalimanı ise Zürih Havaalanı'nın ardından 13. sırada bulundu. Temmuzda yolcu ve uçak trafiğindeki artışlara paralel olarak yük taşımacılığı da yüzde 17 artışla 231 bin 937 ton olarak gerçekleşti.