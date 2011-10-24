-Uçak ve helitopterler yaralı taşıyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanlığının bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bölgede Sağlık Bakanlığının 3 ambulans uçağı ve 7 ambulans helikopteri yaralı taşıyor. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Dr. Abdulkadir Özbek, Van'da yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Depremin ardından bölgeye ambulans uçak ve helikopterlerin sevk edildiğini bildiren Özbek, halen 3 ambulans uçak ve 7 ambulans helikopterin hasta taşıdığını belirtti. Şimdiye kadar Van'dan Ağrı, Bitlis ve Erzurum başta olmak üzere çevre illere 900'e yakın hastanın taşındığını, bu sayının ilerleyen süreçte artacağını anlatan Özbek, ''Afetzedeler öncelikle Van'ın çevresindeki illere sevk ediliyor. Ankara'dan malzeme ve personel taşıyan uçaklar dönüşte yaralı getiriyor. Ankara'da 10'a yakın yaralı tedavi ediliyor. Bu hastalarımız daha çok ortopedi ve travmatoloji hastası'' dedi. Üç ambulans uçağın yanı sıra 2 uçakla personel taşındığını anlatan Özbek, bölgeye sürekli malzeme ve personel sevkıyatının sürdüğünü söyledi. Van dışından bölgeye 204 kara ambulansı gönderildiğini bildiren Özbek, şu bilgiyi verdi: ''Van'a ve Erciş'e ikişer çadır hastane kuruldu. Üçüncü çadır hastanenin de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinin bahçesine kurulması planlanıyor. Bölgede 61 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) 305 sağlık personeli görev yapıyor. Bu timdeki personelle birlikte toplam sevk edilen personel sayısı bin 224'e ulaştı. Ayrıca bölgeye sevk edilen 221 uzman hekimin 163'ü göreve başladı. Diğerleri de bölgeye ulaşmak üzere. Afetzedelere psikolog ve psikiyatristler tarafından destek de verilecek. Özellikle kadınlara ve çocuklara UMKE ekibi ile hareket eden bu görevlilerimiz uygun yerlerde psikolojik destek verecekler. Bölgede çevre sağlığı elemanları da çalışmaya başladı. Van'da dün, Erciş'te de bugün itibarıyla içme suları klorlanmaya başlandı.'' UMKE ekiplerinin bugüne kadar çok sayıda afetzedeyi göçük altından çıkardığını belirten Özbek, bu timlerde doktordan hemşireye kadar tüm sağlık perspektifinden elemanların görev aldığını da kaydetti.