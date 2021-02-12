Uçak seferlerine fırtına engeli

İstanbul'u ve birçok kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle uçak seferlerinde sorunlar yaşanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda sefer için yaklaşık 2 saatlik rötar bilgisi veriliyor. Uçakların fırtına nedeniyle inişte zorlandığı bu nedenle de gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Meteoroloji fırtına uyarısında bulunmuştu

Meteoroloji çok sayıda kent için fırtına uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıklamıştı.