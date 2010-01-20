Uçak rötar yapınca yolcular olay çıkardı

T24-

Yaşanan tartışma sırasında acil tahliyede kullanılan ve 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak sistemi, bir yolcunun uçağın sağ arka kapısını zorla açması sonucu patladı. Pilotlar uçağa polis çağırırken bakıma alındı. Yolcular başka bir uçakla 4.5 saat sonra Diyarbakır'a uçabildi. Olay çıkartan 5 yolcu gözaltına alındı.

Onur Air’ın dün saat 18.45’de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak OHY 036 sefer sayılı İstanbul- Diyarbakır uçağı, yolcuların uçağa binmesinin ardından kapılarını kapattı. Kalkış için pist başına giden uçak, buzlanma şartlarının oluşması nedeniyle de-icing olarak adlandırılan buz çözücü sıvı sıkılması için diğer uçaklarla birlikte sıra beklemeye başladı. Beklemeye sinirlenen bir yolcu bilgi alabilmek için kokpite yöneldi. İddiaya göre başka yolcuların da gelmesiyle birlikte pilotla yolcular arasında tartışma başladı.

Bazı yolcular uçaktan inmek istedi. Bir yolcu sinirlenerek uçağın sağ arka acil çıkış kapısını açarak inmeye çalıştı. Kapıyı zorlayınca yolcuların kayarak tahliyesini sağlayan şişme slide patladı. Pilot, uçuş güvenliğinin risk altında olduğunu belirterek kule ile temasa geçti. Uçağa polis gelmesini istedi. Polisler, kabin görevlileri ve pilotla tartışan, acil çıkış kapısının altında bulunan kaydırak sistemini patlattığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yolcular kabin görevlilerini suçladılar

Uçak gerekli kontrollerin yapılması için hangara çekildi. Havacılık kuralları gereği aynı uçakla sefer yapılamayacağı için yolcular saat 23.10'da Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katına getirildi. Yolculardan Fikret Kaya, "Kaptan Pilot Pakistanlı olduğu için İngilizce konuşuyordu. Uçağın rötarı ile ilgili her soru soruşumuzda, kabin memurları ‘Beş dakika sonra uçacağız. Donmaya karşı uçağın kanatlarına de-icing uygulanacak’ diye anons yaptılar. Kabin memurlarına itiraz eden ve pilotla konuşan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Hostesler servis arabalarını koridorlara koyarak yolcuların kokpite gitmesini engelledi” dedi.

Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalması için karakolun önüne yürüyen yolcuları polis güçlükle sakinleştirdi. Gözaltına alınan beş yolcu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, İstanbul-Diyarbakır seferini yapan Onur Air’e ait uçakta yaşanan gerginlik sonrası yolcuların acil çıkış kapısına yöneldiği ve zorlama sonucu kapının altında bulunan şişme slide'ların patladığını söylediler. Yetkililer ayrıca yolcuların, saat 02.30 da, başka bir uçakla Diyarbakır’a gönderildiğini belirttiler.