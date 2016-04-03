Uçak otomobile çarptı; 1 ölü 5 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, otoyola zorunlu iniş yapan küçük bir uçağın seyir halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, San Diego kentinin 80 kilometre kuzeyinde, Güney Kaliforniya karayolu üzerinde meydana geldi. Lancair IV modeli küçük uçak, otoyola zorunlu iniş yaptığı sırada seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Yetkililer kaza sırasında otomobilde 4, uçakta 2 yolcu bulunduğunu belirttti. Otomobilde bulunan yolculardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, pilotla birlikte diğer 5 kişinin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.