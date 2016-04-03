T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uçak otomobile çarptı; 1 ölü 5 yaralı

etkililer kaza sırasında otomobilde 4, uçakta 2 yolcu bulunduğunu belirttti

03 Nisan 2016 12:39

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, otoyola zorunlu iniş yapan küçük bir uçağın seyir halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Olay, San Diego kentinin 80 kilometre kuzeyinde, Güney Kaliforniya karayolu üzerinde meydana geldi. Lancair IV modeli küçük uçak, otoyola zorunlu iniş yaptığı sırada seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Yetkililer kaza sırasında otomobilde 4, uçakta 2 yolcu bulunduğunu belirttti. Otomobilde bulunan yolculardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, pilotla birlikte diğer 5 kişinin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

ETİKETLER

uçakotomobilabdsan diego

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24