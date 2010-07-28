-UÇAK MARGALLA TEPELERİNE ÇAKILDI İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da düşen Airblue şirketine ait yolcu uçağı, Karaçi-İslamabad seferini yaparken, başkent İslamabad yakınlarındaki Margalla tepelerine çakıldı. Yağışlı havaya rağmen onlarca itfaiye aracı, ambulans helikopter ve kurtarma ekipleri, kaza yeri kente çok yakın olduğu için derhal harekete geçti. Ormanlık tepelere düşen uçağın enkazından dumanlar yükselirken, 146'sı yolcu, 152 kişinin bulunduğu bildirilen uçaktaki 5 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.