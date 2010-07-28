T24 LogoT24 Logo
Dünya

UÇAK MARGALLA TEPELERİNE ÇAKILDI İSLAMABAD (A.A)

28 Temmuz 2010 12:28

-UÇAK MARGALLA TEPELERİNE ÇAKILDI İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da düşen Airblue şirketine ait yolcu uçağı, Karaçi-İslamabad seferini yaparken, başkent İslamabad yakınlarındaki Margalla tepelerine çakıldı. Yağışlı havaya rağmen onlarca itfaiye aracı, ambulans helikopter ve kurtarma ekipleri, kaza yeri kente çok yakın olduğu için derhal harekete geçti. Ormanlık tepelere düşen uçağın enkazından dumanlar yükselirken, 146'sı yolcu, 152 kişinin bulunduğu bildirilen uçaktaki 5 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24