Uçak krizinin gölgesinde geçen görüşme



Fransa ve Rusya, IŞİD ile mücadelede sıkı işbirliği yapmayı kararlaştırdılar. Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande Perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı buluşmada IŞİD mevzilerine yapılan hava saldırılarının arttırılacağını ve koordineli yürütüleceğini söyledi. Hollande öncelikle akaryakıt kamyonlarının hedef alınacağını ve Rusya ile bilgi alışverişinin artırılacağını açıkladı.

Vladimir Putin de terörizm ile mücadelede daha sıkı işbirliği yapılacağını ve karşılıklı bilgilendirmeye daha fazla önem verileceğini söyledi. Putin, “ortak belayla mücadelede kuvvetlerin birleştirilmesi gerektiğini”, dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı saldırıların IŞİD ile mücadele edenleri hedef almayacağını söyledi. Batılı devletler Rusya'yı, eylül ayı sonunda başlattığı hava operasyonlarında Suriye lideri Beşar Esad'a destek amacıyla Batı tarafından desteklenen muhalif gruplara da saldırmakla suçlamaktaydı. Rusya Devlet Başkanı Putin “Rusya'nın temiz ve terörist olmayan muhalefetin bulunduğu bölgeleri bombalamayacağını” söyledi.

Esad'ın geleceği hakkında ise iki lider arasındaki görüş ayrılığı devam ediyor. Hollande Moskova'daki buluşma sırasında Suriye'nin geleceğinde Esad'a yer olmadığını söylerken Putin, Suriye hükümetinin terörizm ile mücadelede doğal müttefik olduğunu ve Suriye ordusunu kastederek, “Karacı birlikler olmadan Suriye'deki teröristlerle başarılı bir şekilde mücadele edilemeyeceğini”, belirtti.

Putin'den Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar

Putin bir Rus sava uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uçağın Rus hava kuvvetlerine bağlı olduğunun sonradan anlaşıldığı şeklindeki sözlerini geri çevirdi. “Bu saçmadır, sadece bahanedir” diyen Putin savaş jetinin ne zaman nerede bulunduğunun ABD'ye bildirilmiş olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Türkiye'yi yeniden petrol satın almak suretiyle IŞİD'i desteklemekle suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin Moskova ziyareti, IŞİD ile mücadele amacıyla uluslararası koalisyon kurulması için liderlerle yaptığı görüşmelerin devamını oluşturmaktaydı. IŞİD, 31 Ekim'de bir Rus yolcu uçağının Sina yarımadası üzerinde bombayla düşürülüp 224 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren saldırıyla 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Hollande ve Putin geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde askeri ve istihbarat işbirliği başlatılmasını kararlaştırmışlardı. Rus hava kuvvetleri eylül sonundan bu yana IŞİD ve Suriye muhalefetine ait mevzileri bombalıyor. Fransa da IŞİD ile havadan mücadeleyi eylül sonlarında başlatmıştı. Almanya hükümeti perşembe günü IŞİD ile mücadelenin keşif uçaklarıyla desteklenmesini kararlaştırdı.