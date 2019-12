-Uçak konforu demir ağlarda KONYA (A.A) - 21.09.2011 - Yüksek Hızlı Tren (YHT), havadaki konforu ve hizmeti yere indirdi. Uçak konforunun demir ağlarda olmasından memnuniyet duyan yolcular, YHT'nin konfor ve hizmette uçaklarla yarıştığını, kullanım kolaylığı, fiyat avantajı, emniyetli ve hızlı olması nedeniyle uçaktaki konforun yere indiğini belirtiyor. Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seyahat eden yolcular, konforun ve hizmetin keyfini yaşıyor. Yüksek teknolojiye sahip YHT'de yolculuk yaparken yolcular için en üst düzey konfor sağlanmış. Her sette ''business class'' ve ''first class'' olarak ayrı ayrı dizayn edilmiş vagonlar yer alıyor. Biletini alan vatandaşlar, çok kısa süren güvenlik ve kontrolün ardından trene biniyor. Dışarıdan gelen gürültü seviyesi düşürülmüş YHT'de digital göstergelerle yolcular bilgilendiriliyor. Vagonda tren görevlilerinden bir yardım isteneceği zaman çağrı butonlarına basılıyor. Engelli kişilere yönelik alanlarda bulunan dahili telefonlar vasıtasıyla personel ile yolcular arasında iletişim kurulması da sağlanıyor. YHT'de business class vagonlarda, 2+1 düzeninde deri kaplı ve geniş aralı koltuklar, 4 ayrı kanaldan müzik ve görsel yayın, yolcu bölmesi başına bir bagaj rafı, iki katlanabilir masa, dizüstü bilgisayar için güç kaynağı, her koltuk arkasında ve tavanda LCD ekran, kabin görevlilerini çağırmak için ışıklı sinyal, ekonomi sınıfı vagonlarda ise 2+2 düzeninde kumaş kaplı ve geniş aralı koltuklar, 4 ayrı kanaldan müzik ve görsel yayın, uçak tipi kapalı bagaj bölmesi bulunuyor. Her iki sınıf vagonlarda, vagon koltuklarında 3 konumlu ayak dayama yeri, her yolcu bölümünde iki katlanabilir masa, koltuk başlıkları, kol dayanakları, dergi tutucu, çöp kutusu, vakumlu tuvaletler bulunurken yeme içme hizmeti veren bir kafeterya da mevcut. Ulaşılan sürata rağmen YHT'nin penceresinden dışarıdaki manzarayı görebilirsiniz. Ankara-Konya YHT, ilk etapta 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere günde 8 sefer yapıyor. Saatte 250 kilometre hız yapabilen Yüksek Hızlı Trenlerin seferleri, saat 07.00, 11.30, 15.30 ve 18.30 olarak iki şehir arasında karşılıklı yapılıyor. Ankara-Konya seyahat süresi 1,5 saat olarak gerçekleştiriliyor, yeni setlerin devreye girmesiyle bu süre 1 saat 15 dakikaya inecek. Altı vagonun yer aldığı YHT'de, bilet fiyatları ekonomi sınıfında 25, business sınıfında ise 35 lira. 64'ü business, 345'i ekonomi sınıfı olmak üzere 411 yolcu kapasiteli olan YHT'lerde bedensel engellilerin arabasıyla yolculuk yapabileceği 2 kişilik bedensel engelli yeri bulunuyor. -YHT dünya standartlarında bir hizmet- YHT ile Ankara'ya giden yolcular, ekonomik olması, zamandan tasarruf sağlaması, konfor, kaliteli hizmet ve güvenli yolculuk için yüksek hızlı trenle seyahati seçtiklerini belirtti. Yolculardan doktor Seyit Karaca (49), işi gereği sürekli seyahat ettiğini belirterek, YHT gibi dünya standartlarında bir hizmeti Konya'ya kazandırdıkları için başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür etti. Konya ile Ankara'yı birbirine bağlayan karayolu dışında demir yolunun olduğunu hatırlatan Karaca, ''Demiryolu YHT ile beraber önemli bir alternatif haline geldi. Hem güvenliği, hem konforu itibariyle oldukça rahat, düzeyli ve seviyeli bir yolculuk sunuyor. Elbette sistemin rehabilite edilmesi gereken ufak tefek eksiklikleri olabilir. Bunlarda 'zevke keder veren' eksiklikler, bu eksikliklerin de kısa zamanda giderileceğinden hiç şüphemiz yok. Konya-Ankara seyahatimde artık önceliği YHT'ye veriyorum. Sefer sayısının azlığından dolayı zaman zaman yer bulamıyoruz. Dolayısıyla en kısa sürede sefer sayısının artırılmasını dört gözle bekliyoruz'' dedi. YHT'nin İstanbul ile bağlantısının sağlandığı zaman tercih edileceğine dikkati çeken Karaca, YHT'nin havayolu taşımacılığına alternatif olduğunu, sebebinin de havalimanında önceden bulunma, havalimanındaki prosedürleri yerine getirme, uçakta geçen zaman ve uçaktan ayrıldığı zamanlar göz önüne alındığında YHT'nin bu anlamda çok avantajlı olduğunu vurguladı. Esnaf İsmet Titizce de (49), YHT ile yolculukta kendilerini uçakta gibi hissettiklerini ifade ederek, her yönden büyük kolaylık sağlayan, konforlu ve hizmetini kaliteli bulduğu YHT'nin bir an önce İstanbul'la bağlantısının sağlanmasını istediklerini söyledi. Eczacı Ali Akın ise YHT ile yolculuğunun ilk olduğunu, çok güzel bulduğunu ve rahat seyahat ettiğini bildirdi. Ankara-Konya YHT hattının İstanbul'a bağlantısının sağlanmasını isteyen Akın, Ankara-Konya arasında işi olanların hayatını kolaylaştırdığını anlattı. Harita Mühendisi aynı zamanda öğrenci Murat Mınık (30) da, ''Hızlı trenle yolculuk yapmak çok güzel. Ferah, rahat, sessiz bir ortam var. Rahatlıkla insanların seyahat edebilecekleri bir ortam oluşturmuşlar. Gerçekten teknolojik bir tren, insanlar binince onu fark edebiliyor. Hem binerken hem de hareket halindeyken bu gözleniyor. Konya-Ankara arası şu anda 1,5 saat. Aynı zamanda Ankara'da öğrenciyim. Konya'da çalışıyorum. Cumartesi pazar gidip geldiğimden dolayı benim için çok büyük bir nimet oldu, eşsiz bir fırsat oldu...O yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' diye konuştu. -''Kara tren gecikir'' eskide kaldı- Emekli öğretmen Ali Ünlüer (86) ise YHT ile 250 kilometre hızla gidildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Yüksek hızlı trenle ikinci yolculuğum benim. Karaman'dan aktarmalı Konya'ya geldim. Oradan Ankara'ya yolculuk ediyorum. Tren yolculuğunu çok severim. Bu kadar rahat, sessiz, çok temiz bir yolculuk, ikram var... Bu çok güzel bir şey... 'Kara tren gecikir' eskide kaldı. Ülke olarak teknolojiye yetişmek zorundayız. YHT'ye kim önayak olduysa teşekkür ediyorum.'' Emekli Osman Çimen de (84), yapılan her şeyin eskiye göre iyi olduğunu belirterek, ''Bizim zamanımızda kara trenle yolculuk çok uzun sürerdi. Bir hafta sürdüğü olurdu. Hatta Karabük'ten bir yük yüklerdik, Konya'ya yaklaşık 10 günde gelirdik. Bunların hepsi geride kaldı...'' dedi. -YHT ile mesafeler kısaldı- ''Artık git gel Konya 6 saat'' deyiminin geride kaldığını ve nostalji olduğunu anlatan sanayici Reşat Ulutaş (50), ''Yüksek Hızlı Tren'in konforu çok iyi. Yolculuk esnasında son derece memnunuz ve kendimizi güvende hissediyoruz. Sessiz ve performanslı Yüksek Hızlı Tren bence ulaşımı kolaylaştırıyor. Geçen bayram ücretsiz seferleriyle binlerce kişiyi sevdiklerine kavuşturdu, akraba ziyaretlerine vesile oldu veya Ankara'dan Konya'ya, Konya'dan da Ankara'ya gezip görmek için gelenler oldu. Bundan daha güzel ne olabilir ki?. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere bütün yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz'' diye konuştu. Bugüne kadar demiryollarının hep arka planda kaldığını, yıllarca unutulduğunu ve ihmal edildiğini savunan Bilal Çetin (42), ''İnsanlar ekonomik olması nedeniyle trenleri tercih etti. Devlet unutmuştu treni... Ancak demiryolları YHT ile tarihteki imajını zirveye taşıdı. Çok güzel hizmet sunuyor. Hız dersen hız, konfor dersen konfor, hizmet dersen hizmet var. Fiyatı da ucuz. Bundan sonra havayolları şirketleri düşünsün. Rekabette 'ben de varım' diyor YHT'' ifadelerini kullandı. Muhasebeci Ramazan Kara (25), Ankara'ya ulaşımda demiryolunu tercih ettiklerini, tercih etmelerindeki en büyük nedenlerinde başında karayolundaki trafik sıkışıklığı ve kaza oranının azlığı olduğunu belirterek, son yıllarda yapılan yatırımlarla iyileştirilmeye gidilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Hızlı trenin uçağa rağmen seyahat anlamında bir çok avantaja sahip olduğunu dile getiren serbest meslek sahibi Ali İhsan Büyük de (32), ''Kaliteli hizmet derseniz var, konfor derseniz var, hız derseniz var, bir de üstelik paramız cebimizde kalıyor. Daha ne isteyelim.. Bu hizmeti ülkemize kazandıranlardan Allah razı olsun. Allah YHT'nin sayısını artırsın...'' diye konuştu. -Seyahatlerde YHT öncelikli tercih edilecek- YHT'nin insanoğluna sunulan en güzel imkanlardan biri olduğuna dikkati çeken öğretmen Erdoğan Şan ise şöyle kaydetti: ''İnsanoğlunun en büyük tutkuları arasındadır seyahat etmek. Yolculuğun anlamı da şekli de değişti... Çünkü insanlar yolculuk esnasında konfor arıyor, rahatlık arıyor, hız arıyor. Şu ana kadar hızlı trende yapılanlarda iyi bir seyahat için bütün hizmeti karşılıyor. Kişilerin de seyahat planını yaparken YHT'yi tercih edeceğini ve önceliğini buna vereceği kanaatindeyim. Bir kaç eksikliğinde en kısa zamanda giderileceğini umuyorum. Yakın zamanda YHT'nin İstanbul başta olmak üzere bağlantısının sağlanmasıyla araba ve otobüsün yanında uçak kullanımında da düşüş olacak. YHT mükemmel bir hizmet. Ben bu hizmetin kazandırılmasından sunulmasına kadar emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'' -Bebek emzirme odası talebi- Trende yolculuk yapan bebekli kadınlar ise YHT'de ''bebek emzirme odası'' yapılmasını talep ederek, yetkililerden büyük sıkıntı çektikleri bu soruna çare bulmalarını istediler. -Yüksek hızlı trende çay 1.5 TL- Business sınıfında yolcularına ücretsiz ikramda bulunan YHT, ekonomik sınıfında ise ücret karşılığında servis yapıyor. YHT'nin kafeterya bölümünde soğuk ve sıcak içecek ile yiyecek hizmetinde bulunuluyor. Çay'ın 1.5 TL'den satışının yapıldığı restoranda, ücret karşılığında kahvaltılık veriliyor, ayrıca tost, hamburger, tavuk burger, pizza çeşitlerinin yanısıra bisküvi ve kuruyemiş çeşitleri yer alıyor.