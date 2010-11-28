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Dünya

UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ KARAÇİ (A.A)

28 Kasım 2010 17:22

-UÇAK KAZASINDA ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ KARAÇİ (A.A) - 28.11.2010 - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kargo uçağının kalkışından hemen sonra bir yerleşim alanına düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yetkililer, inşaat halindeki bir sitenin üzerine düşen Rus yapımı İl-86 tipi kargo uçağında bulunan 8 kişilik Rus mürettebat ile kaza yerindeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin kayıp olduğunu söyledi. Uçağın, kaza yerine sadece birkaç metre uzaklıktaki büyük binalara çarpmaması sayesinde daha büyük bir felaketin atlatıldığı belirtildi.  Sudan'a gitmek üzere havalanan uçak kalkışından 2 dakika sonra düşmüştü.

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