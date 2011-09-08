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Dünya

Uçak kazasında ölen sporcular mumlar ve çiçeklerle anılıyor YAROSLAVL (A.A)

08 Eylül 2011 15:11

-Uçak kazasında ölen sporcular mumlar ve çiçeklerle anılıyor YAROSLAVL (A.A) - 08.09.2011 - Rusya'nın Yaroslavl kentinde, Yaroslavl Lokomotif buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan ve havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçakta hayatını kaybedenler, kentin çeşitli yerlerinde anılıyor. Buz hokeyi takımının sahasının bulunduğu, aynı zamanda dün başlayan Küresel Politika Forumu'na da ev sahipliği yapan Arena-2000 Uluslararası Kültür ve Spor Kompleksi'nin önünde yaşamını yitiren oyuncular için özel bir bölüm ayrıldı. Takımın tarafları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra forum katılımcıları da alana gelerek oyuncular anısına çiçek bırakıyor ve mum yakıyor.  Kazada yaşamını yitiren oyuncuların bazılarının formalarının bırakıldığı alanda, takımın atkıları, bayraklar ve çeşitli yazılar göze çarpıyor.  Bu arada, Yaroslavl halkının büyük bir bölümü dün geceden bu yana kentin çeşitli yerlerinde toplanarak hayatını kaybedenler anısına çiçek bırakarak ve mum yakarak oyuncuları anıyor.   Öte yandan, yerel yetkililer, cesetlerin bulunması için Volga Nehri'nde çalışmaların sürdüğünü, bulunan 35 cesetten 12'sinin kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. 

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