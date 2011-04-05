-UÇAK KAZASINDA BİLİRKİŞİ HEYETİNE İTİRAZ ISPARTA (A.A) - 05.04.2011 - Isparta'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyetinin kazayı incelemesi için tespit ettiği bilirkişi heyetine yolcu yakınlarının avukatları itiraz etti. Kazada yeğenini kaybeden Avukat Şehnaz Doğan Yüzer, yaptığı açıklamada, duruşmada, mahkeme heyetinin Eskişehir Anadolu Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Karakehya, pilot öğretmenler Mehmet Özler ve Serdar Dalkılıç ile bağımsız şirket konumundaki Turkish Technic'ten Ahmet Ufuk Güneş ve Umut Berkay'ı bilirkişi olarak belirlediğini hatırlatarak, heyette objektif karar veremeyecek isimlerin bulunduğunu iddia etti. Yolcu yakınları avukatlarından Yaşar Öztürk, Abdullah Göllü, Ramazan Gedik, Cem Anadolu, Hakan Koçer, Oğuz Emre Ersöz, Süreyya Yiğitbaşı ve Şube Doğan ile ortak hareket ederek, mahkemenin bilirkişi tayin ettiği Yrd. Doç. Dr. Hakan Karakehya ile pilot öğretmenler Mehmet Özler ve Serdar Dalkılıç'ın tarafsız hareket edemeyecekleri gerekçesiyle bilirkişi heyetine itiraz ettiklerini söyleyen Yüzer, bu doğrultuda Isparta Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi verdiklerini kaydetti. Yüzer, dilekçede Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundan seçilen isimlerin MD 83 uçağı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirttiklerini vurguladı. Bu kişilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bağlantılarının bulunduğunu, pilotların lisansları, okul ve uçakların sertifika, ruhsatları ve denetlemelerin SHGM tarafından yapıldığını ileri süren Yüzer, ''Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün denetlediği bir kurumdan nasıl objektif bir karar bekleyebilirsiniz ki? Maalesef mütalaaya gölge düşmüştür'' dedi. Söz konusu kişilerden vazgeçilmesini istediklerini ifade eden Yüzer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türk Hava Yollarından kaza kırım konusunda uzmanlığı bulunan bilirkişi listesi istenilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme heyetinin de bu listeden isim seçmesini istediklerini belirten Yüzer, ''Mahkeme heyeti bilirkişiden kazanın sorumluları hakkında bilgi istiyor. Bilirkişinin görevi bu değildir ki, bilirkişinin görevi, kazanın oluş nedenlerini tespit etmektir. Buna göre de mahkeme heyeti sorumluları belirler'' diye konuştu. Bilirkişi heyetinde bağımsız isimlerin yer alması gerektiğini vurgulayan Yüzer, dilekçenin mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.