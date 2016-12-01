Uçak kazasına yakıtın tükenmesi yol açmış

Yolcuları arasında Brezilya birinci futbol ligi takımlarından Chapecoense oyuncularının da bulunduğu yolcu uçağının Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında dağa çarparak parçalanmasına yakıtsız kalmasının neden olduğu kesinlik kazandı. Kazada 71 kişi ölmüş, 6 kişi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Yetkili havacılık dairesinden yapılan açıklamada uçakta neden yeterli yakıt bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

Uçağın düşmesinden birkaç dakika önce pilotlun kuleye "uçak elektronik sisteminin arızalandığını ve yakıtın tükendiğini" bildirdiği öğrenildi.

Güney Amerika Kupası finalinde Kolombiya'nın Atletico Nacional takımıyla karşılaşmak üzere Medelline gitmekte olan Chapecoense uzun yıllar dördüncü ligde oynadıktan sonra birinci lige yükselmişti. Finale yükselmesi kulüp tarihinin en büyük başarısı sayılmaktaydı. Kulübün kiraladığı charter uçağı Brezilya makamları doğrudan Medellin'e uçuş izni vermediği için Bolivya'nın Santa Cruz kentinden havalanmıştı. İki havalimanı arasındaki mesafe 2 bin 450 kilometreyi buluyor. 2 bin 600 kilometre menzilli Avro RJ85 tipi yolcu uçağının acil iniş yapmak yerine önündeki uçağın inişini beklemek zorunda bırakılmasının faciaya yol açtığı tahmin ediliyor.

Kaza adeta geliyorum dedi

Pilot kuleye yakıtsızlık nedeniyle iniş önceliği istediklerini bildirmiş, dağlar nedeniyle en az 3 bin metre irtifadan uçması gereken uçak 2 bin 800 metreye kadar alçalmıştı. Pilotun elektronikte arıza olduğunu ve yakıtlarının tükendiğini bildirmesi üzerine kule acil iniş izni vermişti. Alçalma sırasında pilot kuleden iniş için navigasyon yardımı istemiş ve piste 13 kilometre kala 2 bin 740 metreye inen uçak ile kule arasındaki irtibat aniden kesilmişti. Dağa çarparak üç parçaya ayrılan uçağın infilak etmemiş olması yakıtsız kaldığını göstermekteydi.

Cesetlerin Brezilya'ya getirilmesinden sonra Chapeco stadında düzenlenmesi kararlaştırılan cenaze törenine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Kazada 19 futbolcunun can vermesiyle Chapecoense bütün profesyonel kadrosunu kaybetmiş oldu. Chapecoense'nin 11 Aralık'a ertelenen sezonun son karşılaşmasında forma giyebilecek 11 futbolcu bulmakta güçlük çektiği ve son maçtaki rakibi Atletico Mineiro'nun karşılaşmanın ertelenmesini önerdiği haber verildi.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS