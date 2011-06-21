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Dünya

UÇAK KAZASI PİLOTAJ HATASINDAN MOSKOVA (A.A)

21 Haziran 2011 18:36

-UÇAK KAZASI PİLOTAJ HATASINDAN MOSKOVA (A.A) - 21.06.2011 - Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey İvanov, ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazasının, "pilotaj" hatasından dolayı meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İvanov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk baştaki verilere göre pilot hatası son derece net. Kötü hava koşullarında pistin sağ tarafına yönelmiş. Sis altında son ana kadar pisti aramış, ancak bulamamış" dedi. İvanov, 44 kişinin hayatını kaybettiği kazanın geçen yıl nisan ayında Polonya eski Devlet Başkanı Lech Kacynski ve beraberindeki heyetin ölümüne neden olan kazaya çok benzediğini söyledi.

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